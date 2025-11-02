باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- نشست خبری همایش ما و غرب در اندیشه رهبر انقلاب با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
محمد اسحاقی، معاون آموزشی و پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، در سخنانی با اشاره به فعالیتهای علمی و اجرایی صورتگرفته در مسیر برگزاری همایش ماهیت تمدن غرب از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: در یک سال گذشته از آغاز اعلام برگزاری این همایش، تلاشهای گستردهای در حوزه علمی و پژوهشی انجام شده و انشاءالله شاهد شکلگیری حرکتی نو در سطح ملی و بینالمللی برای شناخت ماهیت واقعی غرب و آگاهیبخشی به وجدانهای بیدار جهان خواهیم بود.
وی گفت: واقعیت تمدنی و فرهنگی غرب علیرغم بهرهمندی از برخی دستاوردهای علمی و فناورانه، امروز بیش از گذشته بر جهانیان آشکار شده است. انقلاب اسلامی از نخستین روزهای شکلگیری خود نسبت به خطرات و تناقضهای ذاتی تمدن غرب هشدار داده بود و امروز نیز شاهد جهانیشدن گفتمان مبارزه با استکبار جهانی هستیم که از روز ملی به سطح روز جهانی ارتقا یافته است.
اسحاقی افزود: این روند محصول ایستادگی ملت ایران و روشنگریهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است که با افشای ماهیت واقعی تمدن و فرهنگ غرب، موجب بیداری ملتها و شکلگیری جبههای از آزادگان جهان در برابر نظام سلطه شده است.
وی با اشاره به ابعاد نظری و عملی تمدن غرب از منظر رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: بر پایه دیدگاههای رعبر انقلاب، غرب بر دو بنیان نظری و میدانی استوار است. در بخش نظری، مفاهیمی همچون حقوق بشر، دموکراسی، سکولاریسم و حق تعیین سرنوشت ملتها تنها در ظاهر ارائه میشود، اما در عمل کمترین التزامی به این اصول وجود ندارد. در بخش عملی نیز قدرتهای نظامی، اقتصادی، رسانهای و فناوری غرب که پس از جنگ جهانی دوم موجب سلطه تکقطبی بر جهان شدند، امروز با چالشهای عمیق و نشانههای افول جدی مواجهاند.
معاون آموزشی و پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با اشاره به شرایط کنونی جهان اظهار کرد: پروژههای تمدن غرب در مناطق مختلف جهان، از غرب آسیا تا آمریکای لاتین و آسیای میانه، با شکستهای پیاپی روبهرو شدهاند. در مقابل، گفتمان انقلاب اسلامی توانسته است جبههای گسترده از مقاومت را شکل دهد که حتی در دل کشورهای غربی و میان اندیشمندان و دانشگاهیان مستقل نیز گسترش یافته است.
وی افزود: موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی بهعنوان مجری علمی این همایش، از ۱۴ آبان ۱۴۰۳ تاکنون نشستها و فعالیتهای علمی متعددی را برگزار کرده است.
وی گفت: در روز ۱۹ آبان امسال همایش اصلی در سالن همایشهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد که در آن تازهترین دستاوردهای علمی، پژوهشی و نظری اندیشمندان و استادان کشور و همچنین سخنرانی برخی شخصیتهای داخلی و خارجی ارائه میشود. نشستهای علمی این همایش از روزهای گذشته آغاز شده و تا روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان ادامه خواهد داشت.
اسحاقی گفت: در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، تمدن غرب هم از نظر مبانی نظری و هم از نظر ساختارهای عملی در مسیر فروپاشی فرهنگی و معرفتی قرار دارد.
وی افزود: نشانههای این فروپاشی امروز بیش از هر زمان دیگر حتی از سوی صاحبنظران و اندیشمندان غربی مورد اذعان قرار گرفته است.
وی گفت: حرکت ملت ایران در مسیر افشای ماهیت نظام سلطه و دفاع از هویتهای اصیل انسانی، خدمتی بزرگ به بشریت به شمار میرود و رسانهها نیز در انتقال این واقعیتها و تبیین ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی به زبانهای مختلف، نقشی اساسی و تعیینکننده دارند.
موسی حقانی، دبیر علمی همایش همایش ما و غرب در آراء و اندیشههای حضرت آیت الله العظمی خامنهای در تشریح ابعاد علمی و اجرایی این رویداد با تأکید بر اهمیت نگاه عمیق به غرب گفت: این نگرش محصول مطالعه دقیق منابع غربی و همچنین تجربه ۶۵ ساله مبارزه ملت ایران است که میتواند کشور را در عبور از پیچ تاریخی کنونی هدایت کند.
حقانی با ارائه آماری از روند مشارکت علمی در این همایش اظهار کرد: در مرحله فراخوان مقالات، تعداد ۵۵۵ چکیده دریافت شد که از این میان ۴۶۵ مقاله کامل پذیرش نهایی گردید.
وی افزود: علاوه بر نشستهای اصلی، ۵۶ پیشنشست علمی برگزار شده است و نشستهای تکمیلی نیز از روز گذشته تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
وی گفت: در هفته جاری، حدود ۱۰۰ مقاله از میان مقالات پذیرفتهشده، در حاشیه همایش اصلی روز نوزدهم ارائه خواهد شد. همچنین، ۱۳ نشست علمی برای بررسی و داوری مقالات برگزار شده و پنج مصاحبه علمی نیز با شخصیتهایی که تجربه مستقیم تعامل با غرب را داشتهاند، ضبط گردیده است.
حقانی همکاری گسترده مراکز علمی را یکی از بزرگترین دستاوردهای این دوره برشمرد و اظهار کرد: خوشبختانه این همایش محدود به موسسه برگزارکننده و دو موسسه همکار (پژوهشگر تاریخ معاصر و پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی) نماند و همکاریهای گستردهای شکل گرفت. پیشنشستها در بیش از ۱۵ شهر داخلی (از جمله تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز) و همچنین در مراکز بینالمللی مانند بانکوک، استانبول، کراچی، کابل و اسلامآباد تشکیل شد.
حقانی در تشریح خروجیهای مکتوب این مرحله از فعالیتها اظهار کرد: محصولات این مرحله شامل یک جلد کتاب مجموعه چکیدههای دریافتی، یک جلد کتاب مجموعه مقالات همایش «ما و غرب» در ۱۲ جلد (با احتساب ۳۸۵ مقاله پذیرفتهشده)، پنج جلد کتاب مجموعه نشستهای علمی، سه جلد کتاب مجموعه مصاحبههای علمی و همچنین دو اثر ویژه با عناوین «سایههای غروب: ماهیت غرب در تفکر و تجربه رهبری حضرت آیتالله خامنهای» و «شکست منطق درآمد و سلطه غربی در بیان حضرت آیتالله خامنهای (متزلزله)» است که در مجموع، نزدیک به ۲۰ عنوان کتاب در آستانه انتشار قرار دارد.
وی اظهار کرد: همایش اصلی روز نوزدهم در سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.
عضو شورای سیاستگذاری «همایش ما و غرب در آراء و اندیشههای حضرت آیت الله العظمی خامنهای» گفت: به آمریکا و بقیه ربط ندارد که هستهای و موشکی ایران در کجا قرار دارد؟ ایران به هر ننه قمری اجازه دخالت در اصولش درباره هستهای و موشکی را نمیدهد.
محمدجواد لاریجانی در «همایش ما و غرب در آراء و اندیشههای حضرت آیت الله العظمی خامنهای» با طرح این سوال که راه معقول در جمهوری اسلامی برای مقابله با غرب چیست؟، گفت: آمریکا بر بخش قابل توجهی از کشورهای دنیا حکومت میکند و ما به این مجموعه غرب میگوییم. از چارچوب دکترین سیاسی مقام معظم رهبری به موضوع نگاه میکنم. ایرانیان همواره رفتار باز برای مقابله با خودبزرگ بینی غرب داشتهاند. غرب به تمدن خود باور دارد و جهان را پیرو خود میداند و سکولار لیبرال را تفکر و رویکرد خود میدانند. دمکراسی لیبرال متعلق به غرب نیست، بلکه متعلق به یک متفکر در یونان است.
عضو شورای سیاستگذاری «همایش ما و غرب در آراء و اندیشههای حضرت آیت الله العظمی خامنهای» گفت: در تفکر غربی همه چیز امنیتی است و اگر به این چارچوب دست بخورد مثل حادثه ۱۱ سپتامبر، این تفکر به طور کل دگرگون میشود که شد و مجازاتهای سنگین مثل زندانهای بی نهایت و شکنجههای در حد مرگ در غرب عادی و آزاد شد. امروز هم اسرائیل جنایتها و خشونتهای بی حد و مرز را در غزه به نمایش گذاشته است.
لاریجانی خاطرنشان کرد: شعارهای حقوق بشری غرب معنای یکطرفه و به نفع غرب دارد، به همین دلیل ما باید مدعی حقوق بشر واقعی که به کرامت انسانی پایندیم، باشیم. ایران باید سوار بر تکنولوژی غرب شود و صرفا نباید به استفاده از آن بسنده کنیم، در غیر این صورت بی چاره میشویم. حالا باید چه کنیم تا از قفل آمریکا رها شویم؟ معتقدم با دکترین برجامی میتوانیم با آمریکا و غرب تعامل کنیم در این دکترین میتوان در برخی بخشها به غرب اعتماد کنیم. با این که آمریکا تحریمهای سنگینی را علیه ایران به اجرا گذاشته، اما ایران نه فلج شده و نه مستاصل.
وی اظهار کرد: ایران با همه دنیا مذاکره میکند، اما نوع مذاکره فرق دارد. به آمریکا و بقیه ربط ندارد که هستهای و موشکی ایران در کجا قرار دارد؟ ایران به هر ننه قمری اجازه دخالت در اصولش درباره هستهای و موشکی را نمیدهد. درباره منطقه هم معتقد به اداره کردن جمعی منطقه خاورمیانه است. از طرفداران سرسخت توسعه فناوری هستهای هستیم. کشوری که میتواند دو هفتهای بمب هستهای داشته باشد قاطعانه میگوید بمب نمیخواهد و اهل مذاکره است.