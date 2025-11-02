رئیس مجلس می‌گوید براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هر پلتفرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نقدعلی نایب‌رئیس کمیسیو قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان) گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضاء کرده و این توافق به اطلاع شورای عالی فضای مجازی هنوز نرسیده است. بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای عالی فضای مجازی نیز نرفته است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس بیان کرد: اگر این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء شود استیضاح وزیر ارتباطات در دستور کار قرار می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی باید در جریان باشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار اظهار کرد: بنده خواهش می‌کنم اطلاعات غلط نه در جلسات مجلس شورای اسلامی و نه در پشت تریبون به مجلس داده نشود. بنده به‌عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌کنم که موضوعی که شما فرمودید از اساس کذب است.

رئیس قوه مقننه گفت: آقای آقاتهرانی در شورای فضای مجازی حضور دارند در این شورا یک مصوبه ۳۲ بندی به تصویب رسیده است که تقدم آن از یک تا ۳۲ مشخص است. این مصوبه ۳۲ بندی به استحضار آقا رسیده است و ابلاغ هم شده است و براساس این مصوبه کار شروع شده است.

رئیس مجلس تاکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هر پلتفرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. در شورای عالی فضای مجازی یک گروه ۹ نفره‌ای انتخاب شده است که بر روی رعایت شدن یا نشدن این ضوابط نظارت دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: بنده خواهش می‌کنم کسی اطلاعات غلط و کذب به مردم ندهد. مصوبات شورای عالی فضای مجازی کاملا روشن است. اگر پلتفرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعا مجوزی پیدا نمی‌کند.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بی عقلی بعضیااینجامشخص میشه که فیلترینگ براشون مهمه باتلگرام واینستاولی هسته ای رامیگن نمیخاییم اگه عقل داشتین خوب وبد راکه دشمنم میدونه وبه شماتحمیل کرده زاتشخیص میدادی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مردم به شدت از شرایط فعلی ناراحت هستند
۱۴:۳۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مردم به شدت از شرایط فعلی ناراحت هستند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تا باشند به پزشکیان رای ندهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
یکی به اقای پزشکیان بگه وعده رفع فیلترینگ رو بیخیال ببشه ماهی 100 تومن پول فیلترشکن به یارانه اضافه کنه مشکل حل میشه
۰
۳
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۳:۲۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کی رو دیدی خودش فیلتر کند ،بعد فیلتر شکن قانونی بفروشد ،،،
خب اینها فکر نمیکنند که اعتماد اجتماعی از بین میرود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حداقل موقع حرف زدن مسئولین این انگشت نشان دادنشون نشون ندین ،این ژستهاشون پدر ملتو دراورده
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
صمد آقا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تلگرام رفع فیلتر بشه که دوباره هر روز تبلیغ هزار تا کانال ساخت موتولوف برات بیاد؟
۵
۳
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چرا چرند میگی عمو الان با حرف تو گوگلم باید فیلتر کرد هوش. مصنوعی هم باید فیلتر کرد معلوم هست تو مردم معمولی نیستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
۱۳:۳۲ تو رست می گی پیام رسان داخلی هست خارجیشو می خوای چکار؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کل دنیا دارن با تکنولوژی روز حرکت میکنن حالا شما مشکل در تلگرام دارین داشته باشیم یا نه ای بیسواد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
با سواد تلگرام یکی از هزاران پیامرسانه. تنولوجییاااا خخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۲:۲۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
فیش مستمری بهمن ماه 1402 مبلغ مستمري 194,290,890 کمک هزينه مسکن 2,000,000 حق سنوات 422,951 فیش مستمری اسفند ماه 1402 مبلغ مستمري 192,342,241 کمک هزينه مسکن 1,650,000 حق سنوات 355,816 مبلغ مستمري 14,310,821 به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟ مبلغ مستمري 14,310,821 از اسفند ماه سال 1402 الی آذر ماه سال 1403 هر ماه از فیش حقوقی بنده به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟ شماره مستمری: 1001321591
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۱۲:۴۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اینم کلاه برداری تازه شون هست وزارت آموزش وپرورش باطرح اعتباری سپینو دوبرابر پول اضافی گرفته عودت نمیده به حساب فرهنگیان ۳ماه هست احساس میکنن جنگ میشه پول رو میخورن همین
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۲:۵۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

جناب آقای حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ جناب آقای احمدرضا عابدی

فیش مستمری بهمن ماه 1402
مبلغ مستمري 194,290,890
کمک هزينه مسکن 2,000,000
حق سنوات 422,951

فیش مستمری اسفند ماه 1402
مبلغ مستمري 192,342,241
کمک هزينه مسکن 1,650,000
حق سنوات 355,816
مبلغ مستمري 14,310,821 به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
مبلغ مستمري 14,310,821 از اسفند ماه سال 1402 الی آذر ماه سال 1403 هر ماه به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
مبلغ 16،632،789 ریال که در فیش حقوقی اسفند ماه سال 1402 به صورت غیر قانونی کم کرده است.
شماره مستمری: 1001321591
شماره کدملی: 1531439901
ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ درخواست رسیدگی دارم.

بازنشسته تأمین اجتماعی
در ضمن ایثارگر و جانباز هم هستم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تاجلیلی و پایداری ها هستند فضای مجازی و تلگرام چیه حتی معیشت مردم را هم هدف گرفتند
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
آره خدایی دقیقا جلیلی عامل بدبختی ملت وکشوراست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پزشکیان که رئیس جمهوره الان باعث خوشبختی. مردمو چی فرض کردین شما؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 06 آبان 1404 - 11:59 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از مرداد ماه سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟
با گذشت‌ 3 سال، 7 ماه و 11 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
امروز یکشنبه 11 آبان 1404 هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است چرا مخابرات منطقه تهران آنقدر خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های را دیر پرداخت میکن؟؟؟؟؟
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا جلیلی یان
۱۲:۰۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای ناشناس
باسلام
خلایق هر چه لایق
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
3 سال و 7 ماه گذشت؛ معوقات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟
با گذشت 3 سال و 7 ماه ، هنوز تفاوت افزایش مطالبات معوق از فروردین ماه سال 1401 تا مهر ماه 1404 بازنشستگان مخابرات منطقه تهران پرداخت نشده است. خواهشمندیم مسئولان شرکت مخابرات ایران هرچه سریعتر برای پرداخت این معوقات اقدام کنند. با توجه به شرایط اقتصادی و گرانی‌ها، انجام این امر برای بهبود معیشت بازنشستگان ضروری است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ضعف مدیریت مخابرات منطقه تهران عامل اهانت به بازنشستگان مخابرات منطقه تهران است که هرچه سریعتر نسبت به تغییر مدیریت آن اقدام نمائید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کارمندان رسمی و یا کارگران رسمی هر ماه 176 ساخت کار می کنند و یا 240 ساعت کار می کنند هیچ تفاوت برای حقوق و مزایا ندارد حقوق و مزایا آنها یکسان بوده است چون به خاطر که در کشور قانون و عدالت وجود ندارد و در اداره کار و دیوان عدالت اداری هم شکایت و اعتراض می کنیم به بهانه های مختلف شکایت و اعتراض را رد می کنند.
و متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس و... هم هیچ کاری و اقدامی نمی کنند و فقط سکوت اختیار کرده اند.
کارکنان که وابسته به دولت هستند که هر ماه 176 ساعت کار می کنند و حقوق و مزایا هم به طور کامل دریافت می کنند.
ولی اما متأسفانه کارکنان که وابسته به بخش خصوصی و یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند که هر ماه 240 ساعت کار می کنند و حقوق و مزایا 176 ساعت دریافت می کنند.
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بیش از 90 درصد نمایندگان مجلس رزمنده، ایثارگر و جانباز هستند ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده اند و فقط در خانه ملت به فکر مشکلات خودشان هستند
۴
۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اصرار بر تلگرام هم‌ توطعه است.
۱۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پسرم تو درحدی نیستی برای شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و پلتفرم اظهار نطرکنی چون سطح سواد شما اول ابتدایی هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
استاد دانشگاه پروفسور توطئه نه توطعه خخخ
United States of America
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
از پاسخت فهمیدم دنبال چی هستی،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تلگرام شده سواد و تکنولوژی! جل الخالق از این جماعت
۱۲
