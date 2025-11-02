باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در گردهمایی‌های انتخاباتی روز شنبه از نامزد‌های دموکرات برای مقام فرمانداری در دو ایالت حمایت کرد و از رای‌دهندگان خواست تا در انتخابات هفته آینده، آنچه را که «بی‌قانونی و بی‌پروایی» دولت دونالد ترامپ خواند رد کنند.

اوباما که در بین هواداران حزب دموکرات همچنان از محبوبیت بالایی برخوردار است، در گردهمایی‌های حمایت از ابیگیل اسپنبرگر، نامزد فرمانداری ویرجینیا و مایکی شرل، نامزد فرمانداری نیوجرسی، مواضع دولت ترامپ را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

اوباما در جمع هواداران اسپنبرگر در دانشگاه اولد دامینین در نورفولک ویرجینیا گفت: «بیایید رو در رو با حقیقت روبه‌رو شویم. کشور و سیاست‌های ما در حال حاضر در جایگاه تاریکی قرار دارد.» وی افزود: «سخت است که بدانیم از کجا شروع کنیم، چون هر روز کاخ سفید یک دسته جدید از بی‌قانونی‌ها، بی‌پروایی‌ها، بدطینتی‌ها و خلسه دیوانگی‌های محض را به مردم ارائه می‌دهد.»

او سیاست تعرفه‌ای ترامپ را که آن را «آشفته» خواند و نیز اعزام گارد ملی به شهر‌های آمریکا را مورد حمله قرار داد. اوباما از جمهوری‌خواهان کنگره به خاطر عدم مهار ترامپ «حتی زمانی که خودشان می‌دانند او از خط خارج شده» انتقاد کرد.

وی با ابراز تعجب از اینکه رهبران کسب‌وکارها، شرکت های حقوقی و دانشگاه‌ها چقدر سریع تصمیم گرفته‌اند روی «زانو تعظیم کنند» و ترامپ را راضی نگه دارند، گفت این سکوت نگران‌کننده است.

اوباما در مراسم نیوآرک نیوجرسی نیز با ادامه انتقادات از کاخ سفید ترامپ، با طعنه گفت: «مثل این است که هر روز هالووین است، با این تفاوت که فقط کلاه رنگی در کار است و هیچ شیرینی‌ای در میان نیست.»

رئیس‌جمهور سابق با کنایه به تصمیمات ترامپ مانند بازسازی بخش‌هایی از کاخ سفید در حالی که تعطیلی دولت ادامه دارد، گفت: «انصافاً باید گفت که او روی برخی مسائل حیاتی متمرکز شده، مثل آسفالت کردن باغ رُز تا مردم گل به کفش‌هایشان نخورد و ساخت یک سالن رقص ۳۰۰ میلیون دلاری.»

نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که اسپنبرگر ۴۶ ساله، که افسر سابق سیا و نماینده شش ساله کنگره بوده، بر رقیب جمهوری‌خواه خود پیشتاز است. در مقابل، بیشتر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد شرل تنها با اختلافی تک‌رقمی از جک کیتِرلی، جمهوری‌خواه ۶۳ ساله و نماینده سابق مجلس ایالتی که برای سومین بار متوالی برای فرمانداری نامزد شده، پیش است. با وجود برتری دموکرات‌ها در تعداد رای‌دهندگان ثبت‌نام‌کننده در نیوجرسی، رقابت‌های اخیر در این ایالت برای جمهوری‌خواهان امیدوارکننده بوده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه