حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز صبح امروز در یک نشست خبری گفت: در فراخوان امسال جایزه البرز دانش‌آموزی که ثبت‌نام آن در بازه زمانی یک‌ماهه در شهریور انجام شد، مجموعاً ۲هزار و ۲۹۱ دانش‌آموز از سراسر کشور ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۱۸۶۲ نفر از مقطع متوسطه اول و ۴۲۹ نفر از مقطع متوسطه دوم بودند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با بیان این که تنها دانش‌آموزانی امکان ثبت‌نام داشتند که معدل بالایی کسب کرده باشند؛ افزود: برای دانش‌آموزان پایه نهم، معدل سال‌های هفتم تا نهم باید بالای ۱۹ و برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم، معدل شش پایه تحصیلی (۷ تا ۱۲) بالاتر از ۱۹ در نظر گرفته شده است.

ارشدی ادامه داد: ۶۶ درصد از کل شرکت‌کنندگان را دختران تشکیل می‌دهند. این نسبت در مقطع متوسطه دوم به ۷۳ درصد افزایش یافته است. در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، حضور دختران به شکل چشمگیر و با ۹۱ درصد ثبت‌نام‌کننده همراه بوده و در رشته علوم انسانی نیز ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان را دختران تشکیل می‌دهند. در رشته ریاضی‌فیزیک اما تعادل جنسیتی بیشتر مشاهده می‌شود و ۵۳ درصد شرکت‌کنندگان دختر هستند.در میان رشته‌های تحصیلی مقطع متوسطه دوم، رشته علوم تجربی با ۳۳ درصد بیشترین سهم مشارکت را به خود اختصاص داده است. پس از آن، رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش با ۲۶ درصد در رتبه دوم قرار دارند. رشته‌های انسانی و ریاضی‌فیزیک نیز هر یک حدود ۲۰ درصد از شرکت‌کنندگان را شامل می‌شوند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز درباره تفکیک ثبت‌نام استان‌ها تصریح کرد: در میان استان‌ها، تهران با بیش از ۲۷۰ شرکت‌کننده و حدود ۱۸ درصد از کل ثبت‌نام‌ها، در صدر جدول قرار دارد. پس از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و البرز بیشترین مشارکت را داشته‌اند.

درخشش استان‌های کم‌جمعیت و لزوم حمایت از مناطق کمتر برخوردار

ارشدی درباره شاخص «نسبت مشارکت به جمعیت» گفت: استان‌های خراسان جنوبی، قم و یزد عملکردی فراتر از میانگین ملی داشته‌اند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز اظهار کرد: در مقابل، استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، کرمانشاه و سیستان‌و‌بلوچستان کمترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده‌اند.

ارشدی از افزایش رشد قیمت جایزه نوبل ملی خبر داد و اعلام کرد: هر یک از برگزیدگان پایه نهم مبلغ ۵۵ میلیون تومان و هر یک از برگزیدگان پایه دوازدهم مبلغ ۷۵ میلیون تومان به همراه تندیس جایزه البرز و گواهی معتبر بنیاد فرهنگی البرز دریافت خواهند کرد.

