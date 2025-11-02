مبلغ جایزه البرز برای دانش‌آموزان پایه نهم ۵۵ میلیون تومان و برای پایه دوازدهم ۷۵ میلیون تومان اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز صبح امروز در یک نشست خبری گفت: در فراخوان امسال جایزه البرز دانش‌آموزی که ثبت‌نام آن در بازه زمانی یک‌ماهه در شهریور انجام شد، مجموعاً ۲هزار و ۲۹۱ دانش‌آموز از سراسر کشور  ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۱۸۶۲ نفر از مقطع متوسطه اول و ۴۲۹ نفر از مقطع متوسطه دوم بودند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با بیان این که تنها دانش‌آموزانی امکان ثبت‌نام داشتند که معدل بالایی کسب کرده باشند؛ افزود: برای دانش‌آموزان پایه نهم، معدل سال‌های هفتم تا نهم باید بالای ۱۹ و برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم، معدل شش پایه تحصیلی (۷ تا ۱۲) بالاتر از ۱۹ در نظر گرفته شده است.

ارشدی ادامه داد: ۶۶ درصد از کل شرکت‌کنندگان را دختران تشکیل می‌دهند. این نسبت در مقطع متوسطه دوم به ۷۳ درصد افزایش یافته است. در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، حضور دختران به شکل چشمگیر و با ۹۱ درصد ثبت‌نام‌کننده همراه بوده و در رشته علوم انسانی نیز ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان را دختران تشکیل می‌دهند. در رشته ریاضی‌فیزیک اما تعادل جنسیتی بیشتر مشاهده می‌شود و ۵۳ درصد شرکت‌کنندگان دختر هستند.در میان رشته‌های تحصیلی مقطع متوسطه دوم، رشته علوم تجربی با ۳۳ درصد بیشترین سهم مشارکت را به خود اختصاص داده است. پس از آن، رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش با ۲۶ درصد در رتبه دوم قرار دارند. رشته‌های انسانی و ریاضی‌فیزیک نیز هر یک حدود ۲۰ درصد از شرکت‌کنندگان را شامل می‌شوند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز درباره تفکیک ثبت‌نام استان‌ها تصریح کرد: در میان استان‌ها، تهران با بیش از ۲۷۰ شرکت‌کننده و حدود ۱۸ درصد از کل ثبت‌نام‌ها، در صدر جدول قرار دارد. پس از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و البرز بیشترین مشارکت را داشته‌اند.

درخشش استان‌های کم‌جمعیت و لزوم حمایت از مناطق کمتر برخوردار

ارشدی درباره شاخص «نسبت مشارکت به جمعیت» گفت:  استان‌های خراسان جنوبی، قم و یزد عملکردی فراتر از میانگین ملی داشته‌اند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز  اظهار کرد: در مقابل، استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، کرمانشاه و سیستان‌و‌بلوچستان کمترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده‌اند.

ارشدی از افزایش رشد قیمت جایزه نوبل ملی خبر داد و اعلام کرد: هر یک از برگزیدگان پایه نهم مبلغ ۵۵ میلیون تومان و هر یک از برگزیدگان پایه دوازدهم مبلغ ۷۵ میلیون تومان به همراه تندیس جایزه البرز و گواهی معتبر بنیاد فرهنگی البرز دریافت خواهند کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ورا نوبل ایرانی؟!! چرا اسم جایزه البرز تو عنوان خبر نیامده؟؟!!
اینطوری کار تقلیدی عنوان تقلیدی؟!!! فارسی و فرهنگ ایرانی رو پاس بدارید!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چقدر به علم بها میدید
خخخخخخخخخخخ
روزگاری این کشور مهد دانش جهان بود به خود بیایید
۰
۲
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
شده یه چیزی از خودتان ابداع کنید که تقلید از خارجی ها نباشه
ضمنا جایزه نوبل خارجی ها از جیب ملت نیست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آقای میم
۱۲:۰۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
به خدا خجالت آوره ، اگر نمی‌خواهید تشویق کنید دیگه توهین هم نکنید ، بعد میگن چرا نخبه هامون فرار میکنن
۱
۵
پاسخ دادن
