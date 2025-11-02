فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: به منظور مقابله مؤثر با پدیده زیان‌بار قاچاق، طرح برخورد قاطع پلیس با خودرو‌های متخلف در سراسر استان کرمان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: به منظور ارتقا نظم و امنیت ترافیکی، کاهش سوانح رانندگی و مقابله مؤثر با پدیده زیان‌بار قاچاق، طرح برخورد قاطع پلیس با خودرو‌های متخلف از اواخر هفته گذشته در سراسر استان کرمان آغاز شد.

سردار موقوفه‌ئی افزود: در این طرح، تیم‌های انتظامی، پلیس راه و پلیس راهور به‌صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهر‌ها و محور‌های مواصلاتی استان مستقر هستند و با خودرو‌های حامل سوخت و کالای قاچاق، برخورد جدی انجام می‌شود.

 فرمانده انتظامی استان با اشاره به مطالبه مردمی در زمینه مقابله قاطع با خودرو‌های شوتی تأکید کرد: این طرح تا دستیابی به وضعیت مطلوب و تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده، با جدیت ادامه خواهد داشت و تا توقیف آخرین خودروی هنجارشکن در محور‌های اصلی و فرعی استان در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان در پایان ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت مردم در اجرای این طرح از شهروندان خواست: هرگونه اطلاع از موارد ناامنی و مشکوک، همچنین اطلاع از خودرو‌های شوتی را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

 

