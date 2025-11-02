باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تعداد جانباختگان سیلابهای شدید در ویتنام مرکزی به ۳۵ نفر افزایش یافته و دستکم ۵ نفر نیز مفقود و ۶۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس گزارش مقامات مدیریت بحران و سدهای ویتنام، بیش از ۱۶٬۵۰۰ خانه در زیر آب فرورفته و ۳۶۱ واحد مسکونی نیز آسیب دیدهاند. دولت این کشور با اختصاص بودجهای اضطراری به مبلغ ۴۵۰ میلیارد دانگ (معادل ۱۷.۹۳ میلیون دلار) موافقت کرده است.
این سیلابها علاوه بر تخریب منازل، بیش از ۵٬۳۰۰ هکتار از مزارع برنج و سایر محصولات کشاورزی را نیز غرقاب کرده، نزدیک به ۸۰۰ هکتار از باغات میوه را تخریب نموده و حدود ۴۲٬۰۰۰ رأس دام و طیور را نیز از بین برده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه