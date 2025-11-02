باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان) با مواد ۷ و ۸ طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کردند.
در ماده ۷ این طرح آمده است؛ به منظور تأمین، توسعه و شبکهسازی زیرساختهای پردازشی در حوزه هوش مصنوعی، مرکز توسعه و شبکهسازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی، در چارچوب مصوبات شورای ملی هوش مصنوعی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ساختارها و ظرفیتهای موجود تشکیل میشود.
در تبصره (۱) این ماده واحده که به تصویب مجلس رسید، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل لازم در خصوص حمایت و نحوه اشتراکگذاری و تجمیع ظرفیتهای پراکنده پردازشی کشور و تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور (اپراتور)های خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین در تبصره ۲ این طرح که به تصویب مجلس رسید، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرایی این ماده را به سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه دهد.
در ماده ۸ نیز آمده است به منظور تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانههای هوش مصنوعی، مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانههای هوش مصنوعی مکلف است موارد زیر را انجام دهد:
الف- تعیین مصادیق سطوح مخاطره و تدوین دستورالعمل دستهبندی و الزامات امنیت رایانیکی سامانههای هوش مصنوعی
ب- ارزیابی دورهای سامانههای خارجی و داخلی هوش مصنوعی بر اساس سطح مخاطره در بازههای زمانی شش ماهه و اطلاعرسانی و انتشار آن با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی
پ- تدوین فرآیندها و دستورالعملهای انتخاب و اعطای گواهینامه به آزمایشگاههای مرجع
ت- ایجاد محیطهای آزمون هوش مصنوعی با همکاری سایر دستگاههای متولی برای اشخاص حقیقی و حقوقی توسعه دهنده
ث- تدوین معیار (استاندارد)های مربوط به مالکیت، تولید، نگهداری، تبادل و به اشتراکگذاری داده و امنیت رایانیکی سامانهها و خدمات هوش مصنوعی و پیگیری تصویب در سازمان ملی استاندارد ایران
تبصره- سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است آئین نامه اجرایی این ماده را با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.