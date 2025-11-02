فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فرنگی «کاتر»، معادل فارسی «تیزبُر» را مصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: کاتر که گاهی به آن موکت‌بُر هم می‌گویند در میان عموم جا افتاده‌است؛ اما چون فرنگی است گروه‌های واژه‌گزینی فرهنگستان آن را بررسی و برایش معادل فارسی تیزبر را تعیین کردند.

نسرین پرویزی گفت: این معادل از آن سبب برگزیده شد که کاتر، ابزار تیزی است که با آن، مقوا، کاغذ یا فرشینه (موکت) و چیزهای دیگر می برند.

گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور استادان و کارشناسان از رشته‌های گوناگون علمی، در سال‌های گذشته حدود هفتاد هزار واژه در حوزه‌های مختلف تصویب کرده‌اند.

منبع: صداوسیما

خیلی عالی. لطفا بیشتر در این مورد خبر بزارید, کتاب هایی که محتوای اینچنین دارن رو معرفی کنید مثلا. با تشکر
