باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در افتتاح نمایشگاه «فر ایران» گفت: نخستین نمایشگاه «فر ایران» امروز با هدف تجمیع و نمایش دستاوردهای برتر شرکتهای دانشبنیان کشور افتتاح شد. در این رویداد ملی، ۸۰ محصول دانشبنیان که از میان ۶۵۰ طرح ارزیابیشده برگزیده شدهاند، به نمایش گذاشته شد. بر اساس اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این محصولات در مجموع بیش از یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون دلار کاهش ارزبری برای کشور به همراه دارند.
او افزود: معیار انتخاب آثار، دریافت مجوزهای رسمی در سال ۱۴۰۳، برخورداری از فناوریهای پیشرفته، اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی و جایگاه راهبردی در زنجیره تولید ملی بوده است. هر محصول دارای شناسنامهای دقیق شامل زمان اخذ مجوزها، کاربردها و میزان صرفهجویی ارزی است.
به گفته افشین، تولید داخلی بسیاری از این محصولات، نه تنها از خروج ارز جلوگیری کرده بلکه با افزایش اشتغال و دسترسی آسانتر مردم به فناوریهای نو، زمینه توسعه پایدار را فراهم کرده است. برای نمونه، یکی از داروهای ارائهشده که مشابه خارجی آن حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد، اکنون در داخل کشور با همان اثربخشی و با قیمتی حدود ۲۰ میلیون تومان تولید میشود.
او گفت: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، نمایش توانمندی جوانان ایران و تقویت اعتماد به نفس ملی در حوزه فناوریهای پیشرفته عنوان شده است. این رویداد همچنین فرصتی است تا مسئولان و مدیران اجرایی کشور با ظرفیتهای واقعی اقتصاد دانشبنیان آشنا شوند و مسیر حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر علم و نوآوری را جدیتر دنبال کنند.
معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان اعلام کرد: شرکتهایی که به این نمایشگاه راه یافتهاند، از حمایتهای ویژه مالی و زیرساختی برخوردار خواهند شد؛ از جمله تسهیلات برای توسعه محصول، افزایش تولید، تجهیز زیرساختهای آزمایشگاهی و تسهیل در فرآیند دریافت حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی.