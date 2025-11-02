با هدف ارتقای خدمات عمومی و بهبود محیط آرامستان، سه پروژه عمرانی و خدماتی شامل احداث سالن معراج، آسفالت‌ معابر و راه‌اندازی دستگاه لباسه‌سوز در آرامستان باغو بندرعباس به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه پودات - مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس با اشاره به اهمیت توجه متوازن به تمامی نقاط شهر گفت: با صرف اعتباری بالغ بر دوازده میلیارد تومان، سه پروژه عمرانی شامل سالن معراج (سالن انتظار و اقامه نماز متوفی)، آسفالت‌ معابر منتهی به قطعات مختلف آرامستان و خرید دستگاه لباسه‌سوز به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: سالن معراج در زمینی به مساحت هفتصد مترمربع احداث شده و فضایی شایسته برای برگزاری مراسم و ارائه خدمات شهری فراهم کرده است. نوبانی تأکید کرد: خدمت‌رسانی شهرداری بندرعباس محدود به حوزه خاصی نیست و آرامستان‌ها نیز بخشی از بافت زندگی شهری محسوب می‌شوند که باید امکانات لازم را دارا باشند.

در ادامه، امید کاردانی رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس نیز با اشاره به اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: آسفالت معابر ضلع شرقی آرامستان به‌مساحت سه‌هزار و هفتصد و بیست مترمربع و راه‌اندازی دستگاه لباسه‌سوز و زباله‌سوز برای ارتقای بهداشت محیط از جمله اقدامات مهم به شمار می‌رود.

وی مجموع اعتبار هزینه‌شده برای سه پروژه عمرانی و خدماتی آرامستان بندرعباس را سیزده میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها افزایش رفاه عمومی، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد محیطی در شأن مردم بندرعباس است.

با اجرای این پروژه‌ها، آرامستان بندرعباس چهره‌ای تازه یافته و امکانات آن برای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان توسعه یافته است.

