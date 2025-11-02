باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت sportime یونان، رقابت گلزنان در سوپر لیگ یونان به اوج خود رسیده است. در آغاز هفته نهم این رقابتها، ایوب الکعبی مهاجم مراکشی المپیاکوس با به ثمر رساندن ۶ گل همچنان در صدر جدول گلزنان قرار دارد.
مهدی طارمی، دیگر مهاجم ایرانی المپیاکوس، با چهار گل در رده بعدی قرار گرفته و نشان داده تهدیدی جدی برای همتیمی خود در خط حمله سرخوسفیدهای آتن است.
در رده دوم جدول گلزنان، پانتلیدیس از تیم کیفیسیا با ۵ گل عملکرد درخشانی از خود به جا گذاشته است. پس از او بازیکنانی همچون لامبرو (ولوس)، تتِی (کیفیسیا)، پدروسو (لوادیاکوس)، تیکینیو و طارمی (المپیاکوس) و سفیندرسکی (پاناثینایکوس) با چهار گل در جمع تعقیبکنندگان صدر قرار دارند.
همچنین ماکِندا و کالچاس از آستراس تریپولیس، پومبو از کیفیسیا، اوزبولت، لاگیوس و پالاسیوس از لوادیاکوس و اوزدویف از پائوک نیز هر یک سه گل به ثمر رساندهاند.
در جدول گلزنان دوگله نیز نامهایی، چون ماندالوس، پیهرو و مورون دیده میشود. بیش از ۷۰ بازیکن دیگر سوپر لیگ نیز تنها یک گل زدهاند؛ آماری که نشان میدهد گلزنی در تیمهای یونانی به شکلی متوازن توزیع شده است.
با توجه به عملکرد هفتههای اخیر، اختلاف میان طارمی و الکعبی کاهش یافته و رقابت این دو مهاجم برای کسب عنوان آقای گل فصل، به یکی از جذابترین بخشهای سوپر لیگ یونان تبدیل شده است.