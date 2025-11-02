به گفته رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت ۱۳ آبان، امسال همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، مراسم ۱۳ آبان با شور و شعور فاطمی برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- در آستانه فرا رسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت این روز، در نشست خبری ویژه‌ای به تشریح ابعاد تاریخی و برنامه‌های فرهنگی و سیاسی این مناسبت پرداخت.

وی با اشاره به برخی اسناد تاریخی گفت: براساس آمار‌های بین‌المللی، بزرگ‌ترین دزدی تاریخ که بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزش دارد، توسط خانواده پهلوی از ایران انجام شد. تقاضای دانشجویان در آن زمان بازگرداندن اموال غارت‌شده و محاکمه شاه و حامیانش بود.

رستمی افزود: گزارش‌هایی که از طراحی کودتا توسط آمریکا به ایران می‌رسید، سبب شکل‌گیری روحیه ضدآمریکایی در میان دانشجویان شد. دانشجویان با هدف پایان دادن به مداخلات آمریکا وارد سفارت این کشور شدند، اما اسنادی که از سفارت به دست آمد، نشان داد آن مکان مرکز جمع‌آوری اطلاعات علیه ایران و طراحی کودتا بوده است. این اسناد شامل ارتباط با جریان‌های تجزیه‌طلب و سلطنت‌طلب و خرید مقامات تأثیرگذار در کشور بود.

وی ادامه داد: انتشار این اسناد زلزله‌ای سیاسی در جهان ایجاد کرد، اما آمریکا به‌جای توجه به پیام دانشجویان ایرانی، به توطئه‌های خود ادامه داد. طراحی‌های پیچیده‌ای برای ایجاد ناآرامی و خون‌ریزی در تهران در دستور کار داشتند که با وقوع طوفان طبس ناکام ماند.

رستمی تأکید کرد: دشمنی ایران و آمریکا نه از تسخیر لانه جاسوسی آغاز شد و نه با آن پایان یافت. مداخلات آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شده و در مناسبت‌های مختلف ادامه یافته است.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر گفت: با وجود اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره و برگزاری پنج دور گفت‌و‌گو با حضور میانجی‌ها، ایران توسط نیروی نیابتی آمریکا، یعنی رژیم صهیونیستی، بمباران شد. براساس اعتراف ترامپ، این عملیات از ۲۰ سال پیش برنامه‌ریزی شده بود و مذاکرات پوششی برای عادی‌سازی شرایط و بخشی از عملیات فریب بود. این واقعیت، ماهیت حقیقی آمریکا را روشن می‌کند.

رستمی خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره زیر پرچم اسلام و ایران متحد بوده و در برابر استکبار جهانی ایستاده است. راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان امسال مظهر اقتدار و همبستگی ملی خواهد بود. شعار محوری امسال «متحد و استوار، مقابل استکبار» است.

وی همچنین درباره تقارن این روز با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: امسال روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همراه با تکریم حماسه‌های ملت ایران و یاد شهدای دانش‌آموز، دانشجو، استاد و شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود. این مراسم‌ها با شور و شعور فاطمی همراه خواهد بود.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت ۱۳ آبان در تشریح برنامه‌های فرهنگی این ایام اظهار داشت: بیش از ۶ هزار نشست بصیرتی، روشنگری و تبیینی در فضای حضوری و مجازی با حضور اساتید، متفکران و تحلیلگران در فضا‌های مختلف، به‌ویژه در محیط‌های دانش‌آموزی برگزار شده و ادامه خواهد داشت. در این برنامه‌ها بسیج دانش‌آموزی، سازمان دانش‌آموزی، نهاد‌های آموزشی و مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش نقش فعالی دارند. همچنین نمایشگاه‌هایی با محتوای غنی برای دانش‌آموزان در مدارس و فضای مجازی برپا شده است.

وی افزود: بیش از ۲۵۰ یادواره شهدای دانش‌آموز با محوریت یاد جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود. در سطح دانشگاه‌ها نیز تریبون‌های آزاد با موضوع استکبارستیزی و استکبارشناسی و نشست‌های تخصصی مرتبط در حال برگزاری است.

رستمی با اشاره به همکاری نهاد‌های شهری گفت: با همکاری شهرداری تهران و سایر شهرها، فضاسازی شهری متناسب با ایام ۱۳ آبان انجام می‌شود. در پایگاه‌های بسیج نیز نشست‌ها، بروشور‌ها و بنر‌های مرتبط با این موضوع توزیع خواهد شد. با همکاری بسیج دانشجویی، نمایشگاه‌های ویژه‌ای در فضا‌های عمومی و میدانی برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: راهپیمایی امسال از میدان فلسطین و خیابان طالقانی به سمت لانه جاسوسی آمریکا در خیابان طالقانی برگزار می‌شود و همزمان زنگ استکبارستیزی در مدارس سراسر کشور نواخته خواهد شد.

در پایان، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت ۱۳ آبان اعلام کرد: ایستگاه‌های فرهنگی و خدماتی در طول برگزاری و مسیر مراسم مستقر خواهند بود و به شرکت‌کنندگان خدمات‌رسانی می‌کنند.