ترامپ تهدید کرد در صورت عدم توقف کشتار مسیحیان در نیجریه، واشنگتن عملیات نظامی را آغاز و کمک‌های خود به این کشور را متوقف خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده دیروز شنبه اعلام کرد از وزارت جنگ این کشور خواسته تا برای اقدام نظامی احتمالی و «سریع» در نیجریه آماده شود. وی تهدید کرد در صورت عدم مقابله مؤثر این کشور آفریقایی با کشتار مسیحیان، واشنگتن اقدام نظامی انجام خواهد داد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال افزود که دولت آمریکا همزمان، تمامی کمک‌های خود به نیجریه - پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا و بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت این قاره - را متوقف خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد در صورت اعزام نیرو‌های نظامی، این اقدام «با شدت تمام» انجام شده و تروریست‌هایی را که به گفته وی مرتکب «جنایت‌های هولناک» می‌شوند، «نابود خواهد کرد». او هیچ شواهد مشخصی از آزار مسیحیان در نیجریه ارائه نداد.

ترامپ نیجریه را «کشوری بی‌آبرو» خواند و هشدار داد دولت این کشور باید سریع عمل کند: «اگر حمله کنیم، سریع، بیرحمانه و شیرین خواهد بود؛ درست مانند حمله اوباش تروریست به مسیحیان عزیز ما!»

وزارت جنگ آمریکا برای اظهارنظر به کاخ سفید ارجاع داد، اما پیت هگست، وزیر جنگ، در پستی در شبکه ایکس تأیید کرد: «وزارت جنگ در حال آماده‌سازی برای اقدام است.»

این تهدید‌ها در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ یک روز قبل نیجریه را در فهرست «کشور‌های دارای نگرانی خاص» در مورد آزادی مذهبی قرار داده بود. چین، میانمار، کره شمالی، روسیه و پاکستان دیگر کشور‌های این فهرست هستند.

پیش از تهدید ترامپ، بولا احمد تینوبو، رئیس‌جمهور نیجریه، روز شنبه در بیانیه‌ای با رد ادعا‌های عدم تحمل مذهبی، بر تلاش‌های دولتش برای حمایت از آزادی ادیان تأکید کرد. وزارت خارجه نیجریه نیز در بیانیه‌ای جداگانه با قول مبارزه با افراطی‌گری خشونت‌آمیز، ابراز امیدواری کرد واشنگتن همچنان متحد نزدیک این کشور باقی بماند.

ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز نیجریه را در فهرست کشور‌های نگران‌کننده قرار داده بود که جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات پس از او، در سال ۲۰۲۱ این کشور را از فهرست خارج کرد.

نیجریه با ۲۰۰ گروه قومی و پیروان ادیان مسیحیت، اسلام و ادیان سنتی، سابقه طولانی در همزیستی مسالمت‌آمیز دارد، اما درگیری‌های خشونت‌بار بین گروهی نیز در این کشور وجود داشته که اغلب با تقسیمات قومی یا درگیری بر سر منابع محدود تشدید شده است.

گروه تروریستی بوکو حرام نیز در شمال شرق نیجریه باعث مرگ ده‌ها هزار نفر در ۱۵ سال گذشته شده است. کارشناسان حقوق بشر می‌گویند بیشتر قربانیان بوکو حرام مسلمان بوده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: گروه بوکو حرام ، نیجریه ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
نظرسنجی: آمریکایی‌ها ترامپ را به خاطر تورم سرزنش می‌کنند
۵۶ کشته درپی درگیری قومی در نیجریه
انفجار مرگبار در نیجریه؛ ۲۶ کشته بر اثر حمله گروه‌های تروریستی
درخواست غرامت ۸۱.۵ میلیارد دلاری نیجریه از صرافی رمزارز «بایننس»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
دنیا شده شهر هرت و آمریکا به هر کی دلش بخواد حمله می‌کنه
۰
۱
پاسخ دادن
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
آخرین اخبار
توهم آتش‌بس؛ غزه در محاصره ویرانی و سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو
اجساد اسرای اسرائیلی به تل‌آویو منتقل شد
دادستان پاریس: سرقت از موزه لوور کار مجرمان خرده‌پا بوده است
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
تجارت، تجارت است: صد‌ها شرکت آلمانی همچنان در روسیه پول درمی‌آورند
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
نتانیاهو: افشای ویدئوی شکنجه بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی بود
ضرورت تأسیس کرسی مستقل ایران‌شناسی در دانشگاه وین
کره جنوبی و چین روابط خود را کاملاً احیا کردند
بیش از سه میلیون سال از عمر انسان‌ها در غزه از بین رفته است
بلژیک: حمله ۳ پهپاد به پایگاه هوایی ما عملیات عمدی بود
فیلیپین و کانادا پیمان نظامی و اعزام نیرو امضا کردند
جزئیات نشست غزه در استانبول به میزبانی وزیر خارجه ترکیه
جبهه خلق فلسطین: بالفور زخمی باز در تاریخ فلسطین است
ادامه کشتار سیستماتیک رژیم صهیونیستی در غزه
آمریکا پس از دیدار ترامپ و شی جین پینگ به دنبال احیای کانال‌های نظامی با چین است
دمشق: جولانی اوایل نوامبر به کاخ سفید می‌رود
آغاز طرح «آفتاب مهربانی» هم‌زمان با ایام روز دانش‌آموز + فیلم
روسیه ۱۶۴ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
نظرسنجی: آمریکایی‌ها ترامپ را به خاطر تورم سرزنش می‌کنند
هند بیش از ۱۶ تن کمک پزشکی به افغانستان اهدا کرد
تهدید ترامپ به اقدام نظامی «سریع» در نیجریه