باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده دیروز شنبه اعلام کرد از وزارت جنگ این کشور خواسته تا برای اقدام نظامی احتمالی و «سریع» در نیجریه آماده شود. وی تهدید کرد در صورت عدم مقابله مؤثر این کشور آفریقایی با کشتار مسیحیان، واشنگتن اقدام نظامی انجام خواهد داد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال افزود که دولت آمریکا همزمان، تمامی کمک‌های خود به نیجریه - پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا و بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت این قاره - را متوقف خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد در صورت اعزام نیرو‌های نظامی، این اقدام «با شدت تمام» انجام شده و تروریست‌هایی را که به گفته وی مرتکب «جنایت‌های هولناک» می‌شوند، «نابود خواهد کرد». او هیچ شواهد مشخصی از آزار مسیحیان در نیجریه ارائه نداد.

ترامپ نیجریه را «کشوری بی‌آبرو» خواند و هشدار داد دولت این کشور باید سریع عمل کند: «اگر حمله کنیم، سریع، بیرحمانه و شیرین خواهد بود؛ درست مانند حمله اوباش تروریست به مسیحیان عزیز ما!»

وزارت جنگ آمریکا برای اظهارنظر به کاخ سفید ارجاع داد، اما پیت هگست، وزیر جنگ، در پستی در شبکه ایکس تأیید کرد: «وزارت جنگ در حال آماده‌سازی برای اقدام است.»

این تهدید‌ها در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ یک روز قبل نیجریه را در فهرست «کشور‌های دارای نگرانی خاص» در مورد آزادی مذهبی قرار داده بود. چین، میانمار، کره شمالی، روسیه و پاکستان دیگر کشور‌های این فهرست هستند.

پیش از تهدید ترامپ، بولا احمد تینوبو، رئیس‌جمهور نیجریه، روز شنبه در بیانیه‌ای با رد ادعا‌های عدم تحمل مذهبی، بر تلاش‌های دولتش برای حمایت از آزادی ادیان تأکید کرد. وزارت خارجه نیجریه نیز در بیانیه‌ای جداگانه با قول مبارزه با افراطی‌گری خشونت‌آمیز، ابراز امیدواری کرد واشنگتن همچنان متحد نزدیک این کشور باقی بماند.

ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز نیجریه را در فهرست کشور‌های نگران‌کننده قرار داده بود که جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات پس از او، در سال ۲۰۲۱ این کشور را از فهرست خارج کرد.

نیجریه با ۲۰۰ گروه قومی و پیروان ادیان مسیحیت، اسلام و ادیان سنتی، سابقه طولانی در همزیستی مسالمت‌آمیز دارد، اما درگیری‌های خشونت‌بار بین گروهی نیز در این کشور وجود داشته که اغلب با تقسیمات قومی یا درگیری بر سر منابع محدود تشدید شده است.

گروه تروریستی بوکو حرام نیز در شمال شرق نیجریه باعث مرگ ده‌ها هزار نفر در ۱۵ سال گذشته شده است. کارشناسان حقوق بشر می‌گویند بیشتر قربانیان بوکو حرام مسلمان بوده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه