وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که ارتش حملات خود علیه حزب‌الله در جنوب لبنان را افزایش خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز یکشنبه مدعی شد که ارتش حملات خود علیه حزب‌الله در جنوب لبنان را افزایش خواهد داد. این تهدید یک روز پس از آنکه وزارت بهداشت لبنان از شهادت چهار نفر در حمله اسرائیل خبر داد، صورت گرفت.

کاتز در بیانیه‌ای ادعا کرد: «حزب‌الله با آتش بازی می‌کند و رئیس‌جمهور لبنان تعلل می‌کند. تعهد دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله و حذف آن از جنوب لبنان باید اجرا شود. حملات حداکثری ادامه خواهد یافت و حتی تشدید خواهد شد - ما اجازه هیچ تهدیدی را برای ساکنان شمال (اسرائیل) نخواهیم داد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

