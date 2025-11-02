۳۹ معبر شهری به نام شهدای والامقام نامگذاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، گزارشی از مصوبات جلسات پنجاه‌وسوم و پنجاه‌وچهارم این کمیسیون ارائه داد.

به گفته معدنی‌پور، در پنجاه‌وسومین جلسه رسمی کمیسیون که در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، نامگذاری ۱۷ معبر شهری به تصویب رسید.

در توضیح این مصوبات وی بیان داشت: تغییر نام پل بی ۹ به نام شهید بزرگوار سید عبدالکریم قدسی واقع در منطقه ۱، بلوار ارتش، تغییر نام کوچه داوری به نام شهید اصغر عبدی واقع در منطقه ۷، خیابان شهید مدنی جنوبی، بالاتر از خیابان شهید برادران محمدی، تغییر نام کوچه شهیدزاده به نام شهید رضا دینی واقع در منطقه ۷، خیابان شریعتی، خیابان ملک، تغییر نام کوچه افشار به نام شهید قهرمان قاصد حفظ آباد واقع در منطقه ۱۰، خیابان خوش، نرسیده به خیابان مرتضوی و تغییر نام کوچه بهرام به نام شهید احمد اسحاقی واقع در منطقه ۱۰، خیابان شهید دعوتی، خیابان شهید امیرقلی، کوچه شهید مردانشاهی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: تغییر نام کوچه همایون به نام برادران شهید مصطفی و حمیدرضا اقبالی (دو برادر شهید) واقع در منطقه ۱۰، خیابان امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه)، حدفاصل خیابان خوش و قصر دشت، تغییر نام خیابان کوروش به نام شهید مصطفی کلاهدوزان واقع در منطقه ۱۲، میدان شهدا، خیابان شهید عظیم‌زادگان، کوی فردا، تغییر نام کوچه بانک به نام شهدای بانک ملی واقع در منطقه ۱۲، خیابان فردوسی، جنب بانک ملی. کوچه بانک که نام آن بانک بوده و بانک ملی نیز در آن قرار دارد، به دلیل حضور شهدای متعدد بانک ملی در دفاع مقدس، حوزه سلامت، مدافعین حرم و جنگ ۱۲ روزه، به این نام تغییر یافت.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: تغییر نام کوچه آفرینش ۳ به نام شهید عباس فلاح واقع در منطقه ۱۵، خاورشهر، خیابان کارون، تغییر نام کوچه آفرینش ۲ به نام شهید جعفر هداوند حیدری واقع در منطقه ۱۵، خاورشهر، خیابان دماوند، تغییر نام کوچه عبدی به نام شهید صفر عبانواز واقع در منطقه ۱۸، شهرک ولیعصر، خیابان شهید اکبر حسینی، خیابان شهید پالاش، تغییر نام کوچه ۱۹ غربی با حفظ شماره به نام شهید سید مسیب مستوری واقع در منطقه ۲۱، تهرانسر، شهرک پاسداران، بلوار لاله، خیابان شهید طالبی، تغییر نام خیابان نهم شرقی با حفظ شماره به نام شهید محمدحسین حشمتی واقع در منطقه ۲۱، بلوار شهدای کمیته انقلاب اسلامی، خیابان شهید صالحی از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.

معدنی پور اذعان داشت: نامگذاری پل زیرگذر فاقد نام به نام شهید احسان کربلایی‌پور واقع در منطقه ۲۲، پل زیرگذر تقاطع بزرگراه شهید همدانی و بلوار شهیدان مرادی، نامگذاری کوچه فاقد نام به نام شهید غلامحسین تقوی گودرزی واقع در منطقه ۲۲، بلوار طبیعت، خیابان شهید حدادی، حدفاصل بلوار طراوت و خیابان شهید سلیمی‌زاده، تغییر نام خیابان نسیم بیستم با حفظ شماره به نام شهید ناصر تیموری واقع در منطقه ۲۲، بلوار شهیدان علی مرادی، تغییر نام خیابان لاله دوم غربی با حفظ شماره به نام شهید حمید رفیعی پری واقع در منطقه ۲۲، خیابان یزد، خیابان لاله، خیابان ولیعصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نیز در این جلسه به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

در ادامه، نرگس معدنی‌پور به ارائه پیشنهادات شهرداری منطقه ۱۴ در خصوص معرفی معابر برای نامگذاری شهدای منطقه جهت برگزاری کنگره شهدای منطقه ۱۴ پرداخت. این جلسه در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد و طی آن، تعداد ۲۲ معبر تغییر نام یافت.

وی ادامه داد: تغییر نام کوچه شاهد ۵ با حفظ شماره به نام شهید غلامرضا علی‌عسگری واقع در منطقه ۱۴، خیابان پیروزی، خیابان پاسدار گمنام، خیابان قیام جنوبی، تغییر نام کوچه اعتصامی به نام شهید محمدجواد علیهاشمی واقع در خیابان نبرد شمالی، خیابان شاه، خیابان شاه‌آبادی، تغییر نام کوچه یکم شرقی با حفظ شماره به نام شهید سید محسن غریبیان واقع در بلوار ابوذر، حدفاصل پل دوم و سوم، تغییر نام کوچه اعتماد به نام شهید حمیدرضا فرامرزی واقع در خیابان پیروزی، خیابان شهید نجار محمودی، تغییر نام کوچه فیروزه به نام شهید مهدی کریمی شهرابی واقع در میدان شهدا، خیابان شکوفه، خیابان ابن‌سینا، تغییر نام کوچه شاهد یکم با حفظ شماره به نام شهید مجتبی کشاورزی واقع در بزرگراه شهید محلاتی، خیابان قیام جنوبی، بلوار شاهد از مصوبات این جلسه بوده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: تغییر نام کوچه بوستان ۱۳ با حفظ شماره به نام شهید رضا کاظمی واقع در بلوار ابوذر، خیابان گلستان، تغییر نام کوچه زیبا به نام شهید مسعود کوه خضری واقع در خیابان شهید رضایی تاجری، کوچه حاجی امیری، تغییر نام کوچه نهال به نام شهید قنبر ماشی واقع در خیابان قیام شمالی، حدفاصل خیابان پاسدار گمنام و سوم شرقی، تغییر نام کوچه کشاورز به نام شهید محمدرضا محرابی واقع در خیابان ۱۷ شهریور، خیابان کیامنش، تغییر نام کوچه ششم شرقی با حفظ شماره به نام شهید فرهاد محمدی واقع در بلوار ابوذر، حدفاصل پل دوم و سوم نیز از دیگر تصمیمات اعضای کمیسیون در خصوص تغییر نام معابر شهر تهران بوده است.

معدنی پور اذعان داشت: تغییر نام میدان کلانتری به نام شهید حسین چلندری واقع در خیابان شهید درودیان، تغییر نام کوچه بوستان نهم با حفظ شماره به نام شهید علی مقرب واقع در بلوار ابوذر، پل دوم و سوم، خیابان گلستان، تغییر نام کوچه مبارز به نام شهید سید یحیی مهدوی واقع در خیابان شهید داورزنی، خیابان شهید رسولی، تغییر نام کوچه زنبق به نام شهید محمد میرزایی واقع در بزرگراه شهید محلاتی، کوچه طالبی، تغییر نام کوچه نخست به نام شهید سید قاسم یاسینی واقع در خیابان خاوران، خیابان مشهد و تغییر نام کوچه یاس به نام شهید رضا یزدی واقع در خیابان پیروزی، نبرد شمالی، خیابان شهید در این کمیسیون به تصویب رسید.

وی بیان داشت: تغییر نام کوچه طلوع به نام شهیدان علیرضا و مسعود حاجی ابوالحسنی واقع در خیابان ۱۷ شهریور، خیابان کرمان، خیابان شهید شکوری، خیابان محبی، کوچه طلوع، کوچه پنجم غربی با حفظ شماره به نام شهیدان محمد و امیرحسین رستگارفرد واقع در خیابان پیروزی، خیابان گلستان، حدفاصل پل اول و دوم، کوچه پنجم غربی، تغییر نام خیابان سارا به نام شهید ابراهیم خانی واقع در بلوار ابوذر، پل سوم، خیابان ربذه شمالی، خیابان سارا، تغییر نام کوچه گلشن به نام شهید حسن حسنی واقع در خیابان پاسدار گمنام، تکیه اکبرآبادی شمالی، کوچه گلشن و نهایتا تغییر نام میدان جدید الاحداث به نام شهیدان مهدی و محمدعلی قیاسی واقع در ابتدای خیابان الله اکبر، میدان جدید الاحداث از مصوبات این جلسه بوده است.

گفتنی است تمامی پیشنهاد‌های مطرح شده از سوی کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران رسید.