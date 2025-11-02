باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق یک نظرسنجی جدید، حدود دو سوم آمریکایی‌ها معتقدند که کشور «به طور جدی در مسیر اشتباهی قرار دارد»، در حالی که کمی کمتر از یک سوم معتقدند که در مسیر درست حرکت می‌کند.

طبق یک نظرسنجی ABC News/Washington Post/Ipsos که از طریق KnowledgePanel Ipsos انجام شده و روز یکشنبه توسط ABC گزارش شده است، اکثر آمریکایی‌ها نگران به نظر می‌رسند و کمی بیش از نیمی از آنها می‌گویند که اقتصاد در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رو به زوال بوده است.

بیشتر مردم احساس می‌کنند که هم احزاب سیاسی و هم رئیس جمهور از مردم جدا شده‌اند و نگرانی در مورد تعطیلی دولت - که اکنون بیش از یک ماه از آن می‌گذرد - همچنان رو به افزایش است.

دموکرات‌ها (۹۵٪) و مستقل‌ها (۷۷٪) بسیار بیشتر از جمهوری‌خواهان (۲۹٪) می‌گویند که کشور «به طور جدی در مسیر اشتباهی قرار گرفته است».

در مقایسه با آمریکایی‌های سفیدپوست (۶۱٪)، سیاه‌پوستان (۸۷٪)، اسپانیایی‌تبار‌ها (۷۱٪) و آسیایی‌ها (۷۱٪) سهم بیشتری از این دیدگاه را دارند. اکثریت در جوامع شهری، حومه‌ای و روستایی - و همچنین در میان افراد با سطوح مختلف تحصیلات و درآمد - نیز معتقدند که کشور در مسیر اشتباهی قرار دارد.

اگرچه اکنون ۶۷٪ می‌گویند که کشور در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند، اما این رقم نسبت به ۷۵٪ در نوامبر ۲۰۲۴، پیش از انتخابات ریاست جمهوری که ترامپ را به قدرت بازگرداند، کاهش یافته است.

حدود شش نفر از هر ۱۰ آمریکایی، ترامپ را به خاطر نرخ تورم فعلی سرزنش می‌کنند، در حالی که بیش از شش نفر از هر ۱۰ نفر، نحوه مدیریت تعرفه‌های او - که تصور می‌شود باعث افزایش قیمت‌ها شده است - اقتصاد و به طور کلی دولت فدرال را تایید نمی‌کنند. اکثریت همچنین از رویکرد او در چندین موضوع دیگر ابراز نارضایتی می‌کنند.

علاوه بر این، ۶۴ درصد از آمریکایی‌ها می‌گویند که ترامپ در تلاش‌های خود برای گسترش قدرت ریاست جمهوری "زیاده‌روی" می‌کند.

با این حال، ۶۸ درصد از آمریکایی‌ها همچنین می‌گویند که حزب دموکرات "از نگرانی‌های اکثر مردم ایالات متحده امروز بی‌خبر است"، در حالی که ۶۳ درصد همین نظر را در مورد ترامپ و ۶۱ درصد در مورد حزب جمهوری‌خواه دارند.

تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها، با ۴۸ درصد، می‌گویند که رهبری جهانی این کشور در دوران ترامپ تضعیف شده است، در حالی که ۳۳ درصد معتقدند که این رهبری تقویت شده است و ۱۸ درصد فکر می‌کنند که این رهبری ثابت مانده است - ارقامی که در دوره دوم ریاست جمهوری او تغییر کمی داشته‌اند.

منبع: آناتولی