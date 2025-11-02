علاقه شدید عسل درخشانی به وطن مورد توجه مجری تلویزیون قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عسل درخشانی، دانش آموز نخبه کشورمان در برنامه تلویزیونی از علاقه‌اش به کشور سخن گفت و عنوان کرد که وطن مانند یک مادر است.

برچسب ها: دانش آموز ، نخبگان کشور ، عشق به وطن
خبرهای مرتبط
اصالت، هنر و میهن‌دوستی در «ایران جان» جلوه‌گر شد؛
هم‌نوایی هنرمندان و اهالی رسانه ملی در هفته «فارسِ ایران»
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
فصل دوازدهم «قندپهلو» در راه نوروز ۱۴۰۵
روایت حماسه رئیسعلی دلواری در نمایش رادیویی «زائر محمد»
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خدا حافظت باشه، خدایا نگهدار وطنمان باش...مرگ بر وطن فروش فتنه گر
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۲۰:۴۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بایستی به این حس وطن دوستی این نخبه عزیز تحسین کرد. انشالله موفقیت های روزافزون ایشان رو در خدمت به این نظام مقدس ببینیم
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
افرین و زنده باد،
موفق باشی دخترم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
وطنم پاره تنم ،خداوند همیشه نگهدار وطن دوستان ایران زمین
۰
۷
پاسخ دادن
