باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های دستجات آزاد اینلاین هاکی بانوان کشور، در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان تهران و با حضور ۹ تیم از سراسر کشور برگزار گردید.

نمایندگان قم در مرحله گروهی با عملکردی مقتدرانه و بدون شکست، حریفان خود را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند؛ از جمله پیروزی‌های چشمگیر ۷ بر ۰ برابر پیشرو سایمان، ۲ بر ۰ مقابل سایمان تبریز و ۴ بر ۰ برابر شریفی اصفهان. تیم فونیکس در ادامه با برتری ۲ بر ۱ مقابل آرتمیست یزد راهی نیمه‌نهایی شد.

در مرحله نیمه‌نهایی نیز این تیم با نتیجه ۳ بر ۲ از سد سایمان تبریز گذشت و به فینال راه یافت. فونیکس قم در دیدار نهایی با وجود ارائه نمایشی قابل‌تحسین، برابر تیم قدرتمند «ام دات آر» با نتیجه ۳ بر ۰ مغلوب شد و عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.

درخشش عسل حیدری از تیم فونیکس قم نیز در این رقابت‌ها چشمگیر بود؛ وی عنوان بهترین بازیکن مسابقات و خانم گل رقابت‌ها را از آن خود کرد.

اعضای تیم آکادمی اسکیت فونیکس قم با ترکیب صبا ایاز، سارا ستاریان، ملیکا موسوی، متین صیاد، فائزه مدبر، هلیا سوهانی، نیایش باقریان، عسل حیدری، آذین قارونی و مرضیه قندی حضور داشتند.

این موفقیت به‌عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند ورزش بانوان قم، برگ زرینی در کارنامه تیم اسکیت اینلاین هاکی آکادمی فونیکس به شمار می‌رود.