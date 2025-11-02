باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد اطهری با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساختهای استان گفت: باند پروازی این فرودگاه با طول تقریبی پنج کیلومتر در دست احداث میباشد و تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات خاکی آن به انجام رسیدهاست.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم، عنوان کرد: در مجموع حجم خاکبرداری پروژه ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار متر مکعب و حجم خاکریزی آن حدود ۹۰۰ هزار متر مکعب برآورد شده که با تلاش مستمر نیروهای فنی و پشتیبانی در حال پیشرفت است.
مدیرکل بنیاد مسکن قم همچنین بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ دستگاه ماشینآلات سنگین شامل بولدوزر، گریدر، کمپرسی، بیل مکانیکی و لودر در محل پروژه فعال هستند و روند اجرای عملیات عمرانی تحت نظارت دقیق کارشناسان فنی دنبال میشود.
او تاکید کرد: با تکمیل این مرحله از کار، زیرسازی باند پروازی برای اجرای مراحل بعدی از جمله اجرای لایه اساس و آسفالت آماده خواهد شد.
اطهری افزود هدف از اجرای این پروژه، فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز برای راهاندازی فرودگاهی مجهز و استاندارد در استان قم است که نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی، گردشگری و خدماتی استان ایفا خواهد کرد.
ملیات عمرانی فرودگاه بینالمللی قم در بهمنماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم از سمت جاده قم - سلفچگان و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) آغاز شد، اما بدلایل مختلف حقوقی و کارشناسی، سالها متوقف ماند. فرودگاه پس از بهرهبرداری، علاوه بر تسهیل سفرهای هوایی زائران و مسافران، زمینه را برای رشد تجارت و توریسم در استان فراهم خواهد کرد.
این فرودگاه قرار است تا سال ۱۴۰۷ به بهره برداری برسد.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم