مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم، از تداوم عملیات عمرانی باند پروازی فرودگاه بین‌المللی این استان خبر داد و گفت: عملیات خاکبرداری و خاکریزی این باند با سرعت مطلوبی در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد اطهری با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های استان گفت: باند پروازی این فرودگاه با طول تقریبی پنج کیلومتر در دست احداث می‌باشد و تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات خاکی آن به انجام رسیده‌است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم،  عنوان کرد: در مجموع حجم خاکبرداری پروژه ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار متر مکعب و حجم خاکریزی آن حدود ۹۰۰ هزار متر مکعب برآورد شده که با تلاش مستمر نیرو‌های فنی و پشتیبانی در حال پیشرفت است.

مدیرکل بنیاد مسکن قم همچنین بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین شامل بولدوزر، گریدر، کمپرسی، بیل مکانیکی و لودر در محل پروژه فعال هستند و روند اجرای عملیات عمرانی تحت نظارت دقیق کارشناسان فنی دنبال می‌شود.

او تاکید کرد: با تکمیل این مرحله از کار، زیرسازی باند پروازی برای اجرای مراحل بعدی از جمله اجرای لایه اساس و آسفالت آماده خواهد شد.

اطهری افزود هدف از اجرای این پروژه، فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی فرودگاهی مجهز و استاندارد در استان قم است که نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی، گردشگری و خدماتی استان ایفا خواهد کرد.

ملیات عمرانی فرودگاه بین‌المللی قم در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم از سمت جاده قم - سلفچگان و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) آغاز شد، اما بدلایل مختلف حقوقی و کارشناسی، سال‌ها متوقف ماند. فرودگاه پس از بهره‌برداری، علاوه بر تسهیل سفر‌های هوایی زائران و مسافران، زمینه را برای رشد تجارت و توریسم در استان فراهم خواهد کرد.

این فرودگاه قرار است تا سال ۱۴۰۷ به بهره برداری برسد.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم

برچسب ها: عملیات اجرایی ، باند فرودگاه
