باشگاه خبرنگاران جوان؛علیرضا شریفی- همزمان با فرارسیدن روز ۱۳ آبان و روز دانشآموز، طرح آفتاب مهربانی از سوی مرکز آستان قدس رضوی در مشهد آغاز شد.
رضا رشیدپور، مسئول اداره کتابخانههای وابسته به آستان قدس رضوی، در این مراسم گفت:«در قالب طرح آفتاب مهربانی، بیش از ۵۵ هزار نسخه کتاب به بیش از ۱۵۰ مرکز و نهاد فرهنگی ارائه خواهد شد.»
وی در ادامه افزود: ۲۴ آبانماه نیز مصادف با روز کتاب و هفته کتابخوانی است و در همین راستا، سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی هر ساله برنامههایی در جهت ترویج فرهنگ مطالعه برگزار میکند. امسال نیز با اجرای طرح آفتاب مهربانی، تلاش شده مراکزی انتخاب شوند که در مناطق کمبرخوردار قرار دارند.
در این مراسم، ۳۰۰ جلد کتاب به کتابخانه مرکز علمی، آموزشی و فرهنگی امالائمه اهدا شد.
احسانی مسئول این مرکز فرهنگی در سخنان خود اظهار داشت: این مراسم به مناسبت روز دانشآموز و یادواره شهید حسین فهمیده برگزار شده است؛ شهیدی که با نثار جان خود، درس ایثار و غیرت را به تاریخ این سرزمین آموخت. ما در کنار دانشآموزان افغانستانی این روز را گرامی میداریم و لازم میدانم بر اهمیت فرهنگ دانایی و مطالعه تأکید کنم. کتاب چراغ راه آینده است و هیچ تمدنی بدون کتاب و اندیشه ماندگار نخواهد ماند.