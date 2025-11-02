طرح آفتاب مهربانی از سوی مرکز آستان قدس رضوی در مشهد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛علیرضا شریفی- هم‌زمان با فرارسیدن روز ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، طرح آفتاب مهربانی از سوی مرکز آستان قدس رضوی در مشهد آغاز شد.

 رضا رشیدپور، مسئول اداره کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی، در این مراسم گفت:«در قالب طرح آفتاب مهربانی، بیش از ۵۵ هزار نسخه کتاب به بیش از ۱۵۰ مرکز و نهاد فرهنگی ارائه خواهد شد.»

وی در ادامه افزود: ۲۴ آبان‌ماه نیز مصادف با روز کتاب و هفته کتاب‌خوانی است و در همین راستا، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی هر ساله برنامه‌هایی در جهت ترویج فرهنگ مطالعه برگزار می‌کند. امسال نیز با اجرای طرح آفتاب مهربانی، تلاش شده مراکزی انتخاب شوند که در مناطق کم‌برخوردار قرار دارند.

در این مراسم، ۳۰۰ جلد کتاب به کتابخانه مرکز علمی، آموزشی و فرهنگی ام‌الائمه اهدا شد.

  احسانی مسئول این مرکز فرهنگی در سخنان خود اظهار داشت: این مراسم به مناسبت روز دانش‌آموز و یادواره شهید حسین فهمیده برگزار شده است؛ شهیدی که با نثار جان خود، درس ایثار و غیرت را به تاریخ این سرزمین آموخت. ما در کنار دانش‌آموزان افغانستانی این روز را گرامی می‌داریم و لازم می‌دانم بر اهمیت فرهنگ دانایی و مطالعه تأکید کنم. کتاب چراغ راه آینده است و هیچ تمدنی بدون کتاب و اندیشه ماندگار نخواهد ماند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دانش آموزان افغانستانی ، آستان قدس رضوی ، روز دانش آموز
خبرهای مرتبط
تحصیل ۱۸۰ هزار کودک افغانستانی بدون هیچ مدرک هویتی در ایران + فیلم
حضور ۹۰۰ دانش آموز اتباع خارجی در مهریز
مراسم جشن روز دانش آموز + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
آخرین اخبار
توهم آتش‌بس؛ غزه در محاصره ویرانی و سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو
اجساد اسرای اسرائیلی به تل‌آویو منتقل شد
دادستان پاریس: سرقت از موزه لوور کار مجرمان خرده‌پا بوده است
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
تجارت، تجارت است: صد‌ها شرکت آلمانی همچنان در روسیه پول درمی‌آورند
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
نتانیاهو: افشای ویدئوی شکنجه بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی بود
ضرورت تأسیس کرسی مستقل ایران‌شناسی در دانشگاه وین
کره جنوبی و چین روابط خود را کاملاً احیا کردند
بیش از سه میلیون سال از عمر انسان‌ها در غزه از بین رفته است
بلژیک: حمله ۳ پهپاد به پایگاه هوایی ما عملیات عمدی بود
فیلیپین و کانادا پیمان نظامی و اعزام نیرو امضا کردند
جزئیات نشست غزه در استانبول به میزبانی وزیر خارجه ترکیه
جبهه خلق فلسطین: بالفور زخمی باز در تاریخ فلسطین است
ادامه کشتار سیستماتیک رژیم صهیونیستی در غزه
آمریکا پس از دیدار ترامپ و شی جین پینگ به دنبال احیای کانال‌های نظامی با چین است
دمشق: جولانی اوایل نوامبر به کاخ سفید می‌رود
آغاز طرح «آفتاب مهربانی» هم‌زمان با ایام روز دانش‌آموز + فیلم
روسیه ۱۶۴ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
نظرسنجی: آمریکایی‌ها ترامپ را به خاطر تورم سرزنش می‌کنند
هند بیش از ۱۶ تن کمک پزشکی به افغانستان اهدا کرد
تهدید ترامپ به اقدام نظامی «سریع» در نیجریه