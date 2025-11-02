رئیس جمهور گفت: تنها ذره‌ای از پیامد‌های ناهمگون و غیرانسانیِ حوزه هسته‌ای، ساخت بمب است و مابقیِ این صنعت در خدمت رفع نیاز‌های اساسی بشر قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، روز یکشنبه با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه آخرین دستاورد‌های نوآورانه دانشمندان صنعت هسته‌ای در حوزه بهداشت، درمان و تولید رادیودارو‌ها بازدید کرد و سپس در نشستی صمیمانه با مدیران ارشد این صنعت به گفت‌و‌گو پرداخت.

رئیس‌جمهور در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ویژه شهدای والامقام هسته‌ای کشور، تلاش‌های دانشمندان هسته‌ای را مصداق جهاد علمی و خدمت صادقانه به ملت دانست و اظهار داشت: کاری که عزیزان ما در این مجموعه در تولید رادیودارو و توسعه فناوری‌های نوین درمانی انجام می‌دهند، یک نیاز ضروری است که باید با سرعت و قدرت بیشتری دنبال شود.

پزشکیان با اشاره به جایگاه ویژه ایران در تولید رادیودارو‌ها و نقش این فناوری در خلق ثروت ملی و حضور در بازار جهانی، تصریح کرد: امروز برای کشور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ورود جدی به عرصه رقابت جهانی حیاتی است. قدرت‌های استکباری می‌کوشند ملت‌های مستقل، از جمله ایران را از دستیابی به فناوری‌های پیشرفته محروم و ما را در سطح صنایع مونتاژی وابسته نگاه دارند، تا خود تولید کنند، دارو بسازند و با قیمت‌های گزاف به ملت‌ها بفروشند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی برای کسب سهم از بازار جهانی رادیودارو‌ها افزود: فعالیت‌های کنونی بسیار ارزشمند است، اما لازم است به‌موازات تأمین نیاز‌های داخلی، برای توسعه و صادرات محصولات نیز برنامه‌ریزی و بازاریابی حرفه‌ای انجام شود و قطعا کیفیت، اثربخشی و قیمت مناسب محصولات ما را پیشتاز رقابت خواهد کرد.

ساخت سلاح هسته‌ای در دستور کار ما نیست

پزشکیان با بیان اینکه دشمنی‌ها و ترور دانشمندان ایرانی ناشی از نگرانی قدرت‌های بزرگ از استقلال علمی و فناورانه ایران است، ادامه داد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که ساخت سلاح هسته‌ای در دستور کار ما نیست و آنان نیز این را می‌دانند؛ اما ادعای دروغ خود را بهانه‌ای برای جلوگیری از پیشرفت ایران قرار داده‌اند. جوانان و نخبگان ما توان حل مشکلات و پاسخ به نیاز‌های کشور را دارند و اینگونه نخواهد بود که بنشینند و کاری نکنند و کشور محتاج صنایع و محصولات آنها باشد. آنها این توانمندی‌ها را با نیاز‌های ملی پیوند زده‌اند و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهند.

رئیس جمهور با اشاره به کاربرد‌های گسترده فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت و صنایع مختلف از جمله کشاورزی و محیط‌زیست خاطرنشان کرد: تمامی دستاورد‌هایی که امروز مشاهده شد، در راستای ارتقای سلامت مردم و خدمت به جامعه است. متأسفانه در معرفی این دستاورد‌ها و خنثی‌سازی تبلیغات دروغین دشمنان کوتاهی داشته‌ایم و باید سازوکار مؤثری برای معرفی و بازاریابی این محصولات ایجاد شود.

انتقاد از اتلاف منابع ملی

پزشکیان ضمن انتقاد از اتلاف منابع ملی به‌ویژه سوخت‌های فسیلی گفت: روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و گاز با ارزش بالا را می‌سوزانیم و علاوه بر آلودگی زیست‌محیطی، از ظرفیت‌های علمی برای خلق ارزش افزوده غفلت می‌کنیم. حل این چالش بر عهده دانشمندان و نخبگان کشور است و همین توانمندی‌هاست که دشمن را نگران کرده و موجب خصومت آنان با دانشمندان ایرانی شده است. آنها دانشمندان ما را ترور می‌کنند، چرا که می‌توانند بازار را از آنها بگیرند، در جامعه ما توانمندی ایجاد و وابستگی کشور را قطع کنند.

رئیس جمهور با تأکید بر نقش دانشگاه‌های نسل چهارم در حل مسائل کلان کشور افزود: مهمترین ویژگی دانشگاه‌های نسل ۴ دنیا نیازمحوری، ارتباطات میان‌رشته‌ای و حل مسئله است. دانشمندان ما در صنعت هسته‌ای باید توانمندی‌های خود را در حوزه‌های گوناگون از جمله آب، کشاورزی و محیط‌زیست گسترش دهند.

پزشکیان با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری درست از منابع کشور تصریح کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم از منابع موجود در کشور چه تولید کنیم، چگونه تولید کنیم، با چه کیفیتی و در کجا توزیع کنیم و این نخبگان ما هستند که می‌توانند به ما در این زمینه کمک کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه فضاسازی و تبلیغات جهت‌دار علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به‌گونه‌ای گسترده انجام شده که در افکار عمومی القا شود فعالیت هسته‌ای مترادف ساخت سلاح اتمی است، اظهار داشت: این در حالی است که صنعت هسته‌ای مجموعه‌ای عظیم از ظرفیت‌ها و امکانات علمی ـ صنعتی است؛ تنها ذره‌ای از پیامد‌های ناهمگون و غیرانسانیِ این حوزه، ساخت بمب است و مابقیِ این صنعت همه و همه در خدمت رفع نیاز‌های اساسی بشر قرار دارد. قصد و اراده ما از گسترش این صنعت، پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم و ارتقای رفاه کشورمان است، نه تولید سلاح.

پزشکیان در پایان با تاکید بر اراده دولت برای حمایت کامل از توسعه صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز کشور تأکید کرد: دولت با تمام توان از پیشرفت و تقویت این ظرفیت‌ها پشتیبانی خواهد کرد. با تلاش دانشمندان و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توانیم سهم بیشتری از بازار جهانی کسب کنیم. قدر شما دانشمندان را می‌دانیم و دست در دست هم برای سربلندی ایران عزیز تلاش خواهیم کرد؛ چراکه آینده کشور در گرو حضور در لبه دانش و حرکت به‌سوی فناوری‌های نوین است.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بهترین رییس جمهور ایران خیلی دوستت دارم
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کاش ما هم کارمند بودیم پول از بیت المال میگرفتیم از خجالت زن و بچه خلاص می شدیم
کارگران مشغول خجالت کشیدن هستند ممنون از دولت و مسولین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کاش ما هم کارمند بودیم پول از بیت المال میگرفتیم از خجالت زن و بچه خلاص می شدیم
کارگران مشغول خجالت کشیدن هستند ممنون از دولت و مسولین
۰
۰
پاسخ دادن
Sweden
ناشناس
۱۹:۳۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خدائیش من دیگه حرفی ندارم ...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
♦️ثابت العباسی، وزیر دفاع عراق:«من تماس کوتاهی با وزیر جنگ آمریکا‌ داشتم و او به من هشدار داد که عملیاتی قریب‌الوقوع در منطقه رخ خواهد داد، و هشدار نهایی او به ما این است که گروه‌های مسلح نباید هیچ واکنشی نشان ندهند
مسولان بیدار باشید جریان خطرناکی در پیش هست از اطلاعات و اخبار ایران هدف هست الان باید سریع خانوادهای نیراهای مسلح دانشمندان سریع جاهاشونا عوض کنند اخطار وزیر دفاع عراق بسیار جدی و خطرناک هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
آقای پزشکیان با خواست کی را می‌روی خواست چند میلیون که بهت رای دادن برو به خدا اگر اینطوری را بروی دیگه دور دوم هیچ خبری نیست به تو رای دادم ولی این رای که تو می‌روی راه خواست رأی‌دهندگان نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چند روز پیش فرمودند پول نداریم حقوق هارا بدیم .حالا چطور میخواد سایت بسازه؟
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پول برای افزایش حقوق بازنشستگان ومعیشت مردم ندارند برای هسته ای ولبنان ویمن وغزه پول دارند خوبشم دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناصر آذری
۲۱:۳۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
منظورشون پول مفت به مفت خورا نداریم بووود!
در جریانید که در اکثر سازمانها و ادارات دولتی یه سری افراد بدون هیچ عملکردی حقوقای آنچنانی از بیت المال میگیرن!
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
داشتن انرژی هسته ایی حق مسلم هر کشوری میباشد
چیزی که کار انرژی هسته ایی ما را خراب کرد / اینکه اسرائیل باید از بین برود بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
به غیر از هسته ای باید سازمان هوش مصنوعی هم تقویت گردد
با تشکر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اول روشی برای پاسخ متناسب و مقابله به مثل به حمله احتمالی آمریکا پیدا کنین ، بعد به دنبال توسعه هسته ای برین .
۰
۰
پاسخ دادن
India
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خوب چه فایده داره مگه زحمات بیست ساله نرفت زیر خاک.اول باید بادنیا تعامل کنید ساز وکاری ایجاد کنید که دوباره بمباران نشود وگرنه دوباره همان آش هست همان کاسه .تا زمانی که در گیر اسرائیل باشید و تهدیدش کنید کار پیش نمی رود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
عقب افتاده ها دوباره می زنن...باید یه فکر اساسی کنید که جرات نکنن بزنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
فیلم کتک زدن پیرمرد آبادانی توی حیاط توسط پسرش مردم را خدشه‌دار کرده اون پیرمرد بیارید سازمان بهزیستی نه آنقدر کتک بخوره واقعا دردآور رسیدگی کنید به اون پیرمرد ناتوان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بازم میان خراب می‌کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
درخواست غرامت باید کنید.
یه حقوق دان توی دولت نیست که به شکایت نامه بنویسه
آمریکا با کدوم مجوز حمله کرده.
تورو خدا دولت آنقدر مستحسل نباشه@؟!؟!؟
۰
۰
پاسخ دادن
