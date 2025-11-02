باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- بر اساس آخرین مصوبات مراجع قانونی، واردات شمش (خام) طلا، پلاتین و نقره از طریق کانال‌های رسمی کشور با تسهیلات مالیاتی ویژه‌ای همراه است.

حسب مصوبه مراجع قانونی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشا ارز مورد بررسی قرار نمی گیرد. اعتبار این مصوبه تا اول آذر سال ۱۴۰۴ خواهد بود

این تسهیلات شامل معافیت کامل مالیاتی به طوری که این واردات از پرداخت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به طور کامل معاف است.

برای این بخش هم معافیت عوارض گمرکی هم در نظر گرفته شده نیز شامل حال این واردات نمی‌شود.همچنین رویکرد ارزی در نظر گرفته شده که واردات مذکور از نظر منشأ ارز هیچ‌گونه محدودیتی نداشته و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

این معافیت‌ها دارای سقف زمانی بوده و اعتبار این مصوبه تا اول آذر ماه سال ۱۴۰۴ تمدید شده است.این اقدام در راستای ساماندهی بازار و تشویق واردات رسمی فلزات گران‌بها به کشور صورت گرفته است.