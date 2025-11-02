حسب مصوبه مراجع قانونی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- بر اساس آخرین مصوبات مراجع قانونی، واردات شمش (خام) طلا، پلاتین و نقره از طریق کانال‌های رسمی کشور با تسهیلات مالیاتی ویژه‌ای همراه است.

حسب مصوبه مراجع قانونی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشا ارز مورد بررسی قرار نمی گیرد. اعتبار این مصوبه تا اول آذر سال ۱۴۰۴ خواهد بود

این تسهیلات شامل معافیت کامل مالیاتی به طوری که  این واردات از پرداخت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به طور کامل معاف است.

برای این بخش هم معافیت عوارض گمرکی  هم در نظر گرفته شده  نیز شامل حال این واردات نمی‌شود.همچنین رویکرد ارزی در نظر گرفته شده  که  واردات مذکور از نظر منشأ ارز هیچ‌گونه محدودیتی نداشته و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

این معافیت‌ها دارای سقف زمانی بوده و اعتبار این مصوبه تا اول آذر ماه سال ۱۴۰۴ تمدید شده است.این اقدام در راستای ساماندهی بازار و تشویق واردات رسمی فلزات گران‌بها به کشور صورت گرفته است.

تمدید معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام تا آذر ماه

در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران؛
آیین نامه واردات آیفون ۱۶ابلاغ شد
رکورد صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به ۵۸ میلیارد دلار رسید / برخی از مشکلات سامانه توسعه تجارت توجیهی ندارد+ فیلم
جزئیات واردات شمش طلای بابک زنجانی اعلام شد/ واردات ۳ میلیون و ۵۴۸ هزار دستگاه تلفن همراه
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
