باشگاه خبرنگاران جوان - از سال ۲۰۲۳ دور جدیدی از جنگ‌های داخلی در سودان بین نیرو‌های مسلح این کشور به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیرو‌های واکنش سریع به فرماندهی محمد حمدان دگالو (معروف به حمیدتی) آغاز شده است. نزاعی داخلی که با دخالت طرف‌های خارجی، چون اسرائیل و خصوصا امارات ابعاد پیچیده‌ای پیدا کرده است. در خصوص دخالت‌های اسرائیل در سودان، تل آویو هم با برهان مراوداتی دارد و هم با حمدان، اما با سقوط شهر الفاشر به دست نیرو‌های حمیدتی (محمد حمدان) و کشتار مردم غیر نظامی در این شهر، تحولاتی در شرف رخ دادن است که انگشت اتهام را به سوی امارات نشانه می‌رود. کشوری که همسویی منافع با اسرائیل در سودان و دریای سرخ دارد. در جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت برای بررسی تحولات دارفور شمالی و شهر الفاشر، سفیر سودان در سازمان ملل به شدت با سفیر امارات وارد بحث شد و این کشور را متهم به دخالت در امور داخلی سودان کرد. سفیر سودان طی سخنرانی در این جلسه گفت که بار‌ها اسنادی را به این شورا ارائه کرده که دست داشتن امارات در حمایت از نیرو‌های واکنش سریع را اثبات می‌کند.

مناشقه سودان از منظر کشور‌های منطقه

سودان در بخشی از سال‌های حکومت عمر البشیر، روابط دوستانه‌ای با ایران داشت. این کشور حتی در مقطعی متهم شده بود که سلاح‌های ایرانی را از بنادر خود به مصر و سپس غزه منتقل می‌کند. پس از کنار رفتن البشیر، دولت جایگزین در اکتبر ۲۰۲۰ اسرائیل را به رسمیت شناخت.سال ۲۰۲۱ ژنرال عبدالفتاح البرهان کودتا کرد. او و حمیدتی تا مدتی با هم همکاری کردند و هر دو نیز در خصوص به رسمیت شناختن اسرائیل همسو بودند. اما در سال ۲۰۲۳ حمیدتی علیه برهان اعلام جنگ کرد و اکنون نیرو‌های تحت امر او به شهر الفاشر مسلط شده‌اند.سودان با قرار گرفتن در شمال آفریقا، همسایگی مصر و کناره دریای سرخ و البته با دارا بودن معادن غنی از طلا و نفت همواره مورد توجه و طمع برخی از رژیم‌های منطقه نظیر اسرائیل و امارات قرار داشته است.

نگرانی‌های مصر از تحولات سودان مصر به عنوان همسایه سودان، نگرانی‌های خود را در خصوص جنگ داخلی این کشور دارد. خصوصا آنکه پس از عملیات طوفان الاقصی، توجه رسانه‌ها و برخی از شخصیت‌های سیاسی اسرائیل به قدرت ارتش مصر و نیروی هوایی این کشور، خطراتی را متوجه قاهره کرده است. تهدید مصر از سوی برخی از اعضای کابینه نتانیاهو پس از حمله اسرائیل به قطر، باعث شد تا السیسی در نشست اضطراری دوحه، سخنان بی‌سابقه‌ای را علیه اسرائیل مطرح کند. اکنون تحولات در سودان و مشاهده رد و پای اسرائیل و امارات در این درگیری‌ها قاهره را نگران کرده است. «مصطفی الفقی» از اندیشمندان سیاسی مصری در گفت‌و‌گو با شبکه «ام بی سی» گفته است که اگر قاهره احساس کند با ادامه جنگ در سودان به شکل مستقیم تهدید می‌شود، «دخالت نظامی مصر در سودان محتمل است».