باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پروفسور اولگا کارپووا، رئیس بخش ویروس‌شناسی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه دولتی مسکو، اظهار داشت که فصل آنفولانزای امسال زودتر از حد معمول آغاز شد، اما این به دلیل افزایش حدت ویروس نیست.

وی افزود: این معمولاً مربوط به پدیده‌های اقلیمی و حرکت پرندگان مهاجر است و هیچ ارتباطی با خود ویروس ندارد.

کارپووا تأکید کرد که واکسیناسیون تنها راه موثر برای پیشگیری از آنفولانزا در طول فصل آنفولانزا است و توضیح داد که افزایش تعداد افراد واکسینه شده، شدت همه‌گیری را کاهش می‌دهد.

وی افزود که حفظ سبک زندگی سالم و انجام فعالیت بدنی مهم است، اما آنها جایگزین واکسیناسیون به عنوان یک روش مطمئن برای محافظت نمی‌شوند.

او همچنین استفاده از ماسک را برای پیشگیری از آنفولانزا، به ویژه برای افراد بیمار، توصیه کرد و گفت: افراد بیمار باید بیشتر از دیگران ماسک بزنند، زیرا ویروس را در هوا منتشر می‌کنند، در حالی که ماسک‌ها وقتی توسط اعضای سالم خانواده استفاده می‌شوند، کمتر موثر هستند.

منبع: RT