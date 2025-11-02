فصل آنفولانزای امسال زودتر از حد معمول آغاز شد، اما این به دلیل افزایش حدت ویروس نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پروفسور اولگا کارپووا، رئیس بخش ویروس‌شناسی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه دولتی مسکو، اظهار داشت که فصل آنفولانزای امسال زودتر از حد معمول آغاز شد، اما این به دلیل افزایش حدت ویروس نیست.

وی افزود: این معمولاً مربوط به پدیده‌های اقلیمی و حرکت پرندگان مهاجر است و هیچ ارتباطی با خود ویروس ندارد.

کارپووا تأکید کرد که واکسیناسیون تنها راه موثر برای پیشگیری از آنفولانزا در طول فصل آنفولانزا است و توضیح داد که افزایش تعداد افراد واکسینه شده، شدت همه‌گیری را کاهش می‌دهد.

وی افزود که حفظ سبک زندگی سالم و انجام فعالیت بدنی مهم است، اما آنها جایگزین واکسیناسیون به عنوان یک روش مطمئن برای محافظت نمی‌شوند.

او همچنین استفاده از ماسک را برای پیشگیری از آنفولانزا، به ویژه برای افراد بیمار، توصیه کرد و گفت: افراد بیمار باید بیشتر از دیگران ماسک بزنند، زیرا ویروس را در هوا منتشر می‌کنند، در حالی که ماسک‌ها وقتی توسط اعضای سالم خانواده استفاده می‌شوند، کمتر موثر هستند.

منبع: RT

برچسب ها: سرما خوردگی ، آنفلونزا ، فصل سرد ، سرما
خبرهای مرتبط
5 تئوري مهم درباره شايع‌ترين بيماري جهان
خوراکی‌هایی که به اندازه شوفاژ گرمتان می کند
سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا؟/ راهنمای سریع برای تشخیص بیماری‌های مشابه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تهویه خیلی شدید = ریشه کن شدن بیماری های مسری تنفسی
۲
۴
پاسخ دادن
ساخت دستکش هوشمند ایرانی؛ وقتی حرکت دست، حرف می‌زند!
مهلت ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ تمدید شد
مصدومیت ۴ نفر روی پل روشندلان
نتایج رتبه‌بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
طراحی سامانه‌ای برای رصد «آموزش مهارت به دانش‌آموزان»
آخرین اخبار
مصدومیت ۴ نفر روی پل روشندلان
ساخت دستکش هوشمند ایرانی؛ وقتی حرکت دست، حرف می‌زند!
طراحی سامانه‌ای برای رصد «آموزش مهارت به دانش‌آموزان»
مهلت ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ تمدید شد
نتایج رتبه‌بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
شناسایی یک مرکز فعال در سمت نزدیک خورشید
تنها راه موثر برای پیشگیری از آنفولانزا
یک غافلگیری علمی؛ ترمیم لایه اوزون، گرمایش جهانی را تشدید می‌کند
تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران قهرمان آسیا شد
OpenAI ارائه مشاوره پزشکی و حقوقی به کاربران توسط ChatGPT را ممنوع کرد
خطرات پنهانی که با فرا رسیدن فصل سرما در کمین شما هستند
الزامات ماموریت‌های فضایی عمیق
ویژگی‌های کلیدی گوشی جدید 5G ریلمی
شناسایی بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز با نیاز ویژه در طرح سنجش امسال
زنگ ۱۳ آبان در مدارس کشور نواخته می‌شود
رشد سالانه ۷۰ درصدی فروش محصولات نانویی
حمایت ۱۵۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری از ۸۰ محصول دانش‌بنیان
«متحد و استوار، در برابر استکبار»؛ شعارِ ۱۳ آبانِ امسال
افتتاح نمایشگاه «فر ایران»؛ گامی بزرگ در صرفه‌جویی ارزی و توسعه فناوری داخلی
آغاز ثبت سفارش تک‌جلدی کتاب‌های درسی
مبلغ جایزه نوبل علمی ایران امسال مشخص شد
مجوزی برای تولید و واردات محصولات خوراکی موسوم به دودزا صادر نشده است
حمایت ۵۰۰ میلیون دلاری معاونت علمی از ساخت محصولات دانش‌بنیان صنعت نفت
سنگ تمام عروس آسمان برای نورافشانی در چهارشنبه‌شب
ثبت بایزید بسطامی و علامه طباطبایی در فهرست بزرگداشت‌های یونسکو
امروز، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۵