مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: آن چه برای همه این تشکیلات در درجه نخست اهمیت قرار دارد، جلب اعتماد هواداران است. این مهمترین استراتژی باشگاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان حدادی در پی تصمیم همه اعضای هیات مدیره مبنی بر قرار گرفتن در پست مدیر عاملی پرسپولیس، عنوان کرد:در کنار تمام اعضای هیات مدیره نهایت تلاش خود را خواهیم کرد تا با انجام امور به بهترین شکل ممکن در نهایت تعالی پرسپولیس و رضایت خاطر هواداران رقم بخورد، چون در نهایت آن چه برای همه این تشکیلات در درجه نخست اهمیت قرار دارد، جلب اعتماد هواداران است. این مهمترین استراتژی باشگاه است.

وی افزود: در این شرایط فکر می‌کنم مهم‌ترین مساله اتحاد و انسجام بین هواداران است. مجموعه پرسپولیس، به ویژه تیم به شدت نیاز به حمایت و انرژی هواداران دارند. مهم است همه احساس کنند پرسپولیس به طور همه جانبه تحت حمایت هواداران است و این در پیشرفت کار و رشد تیم بسیار تاثیر گذار است.

