باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - برآبادی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: با فرارسیدن روز شنبه هفدهم آبان، خراسان جنوبی به عنوان پنجمین استان کشور، میزبان رویداد ملی ایران‌جان خواهد بود. این رویداد کم‌نظیر، فرصتی حیاتی برای استان محسوب می‌شود تا از گمنامی نسبی خارج شده و ظرفیت‌های بالقوه خود را به سایر نقاط کشور معرفی نماید.

او افزود: پیش از برگزاری این رویداد، اقدامات جامعی برای شناسایی و مستندسازی داشته‌های استان در هر دوازده شهرستان صورت پذیرفت. این مستندات شامل تصاویر آرشیوی، کلیپ‌های تهیه شده، پادکست‌های صوتی (فارسی و انگلیسی) و متون تحلیلی بوده که در اختیار صدا و سیما قرار گرفته و بر اساس ظرفیت‌های هر شهرستان در بازه زمانی یک هفته‌ای متمرکز شده است.

برآبادی بیان کرد: در حوزه میراث نیز فصل پاییز و به ویژه آبان‌ماه فصل برداشت زرشک و زعفران در استان است؛ فرآیند تولید این محصول در فهرست میراث ناملموس ملی ثبت شده و جاذبه مهمی برای تور‌های داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی ادامه داد: از سوی دیگر، معماری تاریخی استان دارای ارزش‌های شاخصی است؛ مسجد جامع قاین کاندید ثبت جهانی است و مساجد دیگری نظیر مسجد جامع فردوس، مسجد رقه بشرویه، مسجد افین و مسجد ازبک، جایگاه ویژه‌ای در معماری مساجد کشور دارند. همچنین، قنات جهانی بلده در شهرستان فردوس، به عنوان یکی از شاهکار‌های بشری در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است. کاروانسرا‌های جهانی واقع در شهرستان‌های عشق‌آباد، سرایان و فردوس نیز گواه قدمت منطقه به عنوان مسیر تجاری هستند.

او عنوان کرد: در حوزه گردشگری روستایی و صنایع دستی، روستای اصفهک در طبس به عنوان دومین روستای گردشگری کشور و روستای خراشاد بیرجند به عنوان دومین روستای جهانی صنایع دستی در یونسکو ثبت شده‌اند. علاوه بر این، تلاش‌ها برای ثبت جهانی آسباد‌های خراسان جنوبی در نهبندان، درمیان و خوسف در جریان است. این آسباد‌ها نمونه‌ای بارز از نوآوری بومی هستند که با بهره‌گیری از نیروی باد به جای آب (که در دیگر مناطق متداول است)، آسیاب را به حرکت درآورده و تهدید طبیعی باد را به فرصت تبدیل کرده‌اند.

برآبادی تصریح کرد: همزمان با این رویداد ایران جام که از هفدهم تا بیست و سوم آبان‌ماه برگزار می‌شود، همایش بین‌المللی گردشگری کویر لوت با رویکرد سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد. این همایش که پس از ثبت جهانی لوت، هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود، چهارمین دوره خود را پس از هشت سال وقفه، در بیست و یکم و بیست و دوم آبان‌ماه در بیرجند و نهبندان میزبانی خواهد کرد. در روز اول، سخنرانی‌ها در دانشگاه بیرجند برگزار شده و در روز دوم، بازدید‌هایی از جاذبه‌های لوت شامل بلندترین تپه‌های ماسه‌ای جهان، منطقه رگیلان و کوه‌های مریخی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: نکته برجسته این همایش، درخواست مکاتبه با وزارتخانه ذی‌ربط برای گردآوری آثار تمدن بیابان لوت از سه استان کرمان (شهداد)، سیستان و بلوچستان (شهر سوخته) و خراسان جنوبی (نهبندان) در یک نمایشگاه مشترک در خراسان جنوبی است. این اقدام برای نخستین بار صورت می‌گیرد و تصویری یکپارچه از تمدن لوت ارائه خواهد داد.

او گفت: برنامه‌های جانبی دیگری نیز تدارک دیده شده است؛ از جمله برگزاری تور‌های سافاری با خودرو‌های دو دیفرانسیل، اجرای بازی‌های بومی محلی با همکاری ورزش و جوانان، برپایی نمایشگاه صنایع دستی در نهبندان، و نمایش گونه‌های جانوری لوت به صورت تاکسیدرمی یا زنده با همکاری محیط زیست.