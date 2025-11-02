باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نتایج رتبهبندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد و ۴۴ دانشگاه از ایران در جمع برترینهای جهان جای گرفتند؛ بر این اساس، دانشگاههای کشور در حوزههای مهندسی و علوم کشاورزی درخشش ویژهای داشتهاند و دانشگاه تهران در رشتههای «علوم کشاورزی و دامپزشکی» در جایگاه ۱۰۱ جهان ایستاده است.
رئیس موسسه علوم استنادی جهان اسلام (ISC) گفت: گروه رتبهبندی این موسسه پس از قریب به یک دهه انجام موفق رتبهبندی ملی دانشگاه و پژوهشگاههای کشور و نیز رتبهبندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبهبندی در کشور، در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار رتبهبندی دانشگاههای جهان را بر اساس حوزههای موضوعی به انجام رسانده است.
محمدمهدی علویان مهر افزود: اولین نسخه این رتبه بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاههای جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است و امسال برای ششمین سال پیاپی این رتبهبندی را انجام داده است. در ادامه روش شناسی و نتایج این رتبهبندی آورده می شود.
او گفت: در رتبهبندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیمبندی سلسلهمراتبی OECD استفاده شده است؛ در این طرح، کلیه حوزههای موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می گیرند؛ ۶ رده اصلی در این طرح عبارت از علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی و دامپزشکی، علوم اجتماعی، علومانسانی و هنر است.
رئیس موسسه ISC بیان کرد: در رتبهبندی موضوعی ISC، دانشگاه های هدف بهمنظور رتبهبندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه هایی میباشند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جز ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سهساله (۲۰۲۲-۲۰۲۰)، حداقل ۱۵۰ مدرک در آن حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCites ثبت شده باشند.
او ادامه داد: دانشگاه های اعلام شده در رتبهبندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز بر اساس قاره و کشور و ... اعلام خواهند شد؛ رتبهبندی موضوعی ISC، بر اساس سه معیار کلی پژوهش، فعالیت بینالمللی و نوآوری انجام می گیرد که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است؛ جدول یک معیارها و شاخصهای رتبهبندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش میدهد.
حوزههای موضوعی کلان و رشتههای آن در رتبهبندی موضوعی ISC در جدول ۲ قابل مشاهده است.
دانشگاههای اول تا پنجم جهان در حوزههای اصلی موضوعی در جدول سه نشان داده شده است.
علویان مهر گفت: در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۴-ISC از ایران ۴۴ دانشگاه حضور دارند که در حوزه های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند؛ حضور دانشگاه ها در رتبهبندی موضوعی ISC در سال های مختلف در جدول چهار نشان داده شده است.
او خاطر نشان کرد: جایگاه دانشگاههای ایران در حوزههای اصلی رتبهبندی موضوعی ۲۰۲۴-ISC در جدول پنج قابلمشاهده است؛ لازم به ذکر است که دانشگاه هایی که رتبهبندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی بر اساس حروف الفبا (به لاتین) مطابق با سامانه رتبهبندی ISC است.