باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع شورای «نسل زد» گفت: استمرار این جلسات در سطح کشوری موجی به راه انداخته و به صورت مرتب، از استا‌ن‌های مختلف، بخش‌های مختلف و دانشگاه‌ها و با تخصص‌های مختلف برای حضور در این جلسات اعلام آمادگی می‌کنند.

وی افزود: ما باید برای حضور این افراد ترتیبی اتخاذ کنیم تا اخلالی در روند کار‌های شروع شده ایجاد نشود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور پزشکیان با اساس سهمیه مخالف است، اظهار کرد: دکتر پزشکیان به دنبال فرصتی است که سهمیه‌ها را جمع کند و یک میدان مسابقه علمی ایجاد کند تا هر کس که توانایی و استعداد دارد به دانشگاه راه یابد.

به گفته حضرتی سهمیه چه از لحاظ موضوعی و چه از منظر منطقه‌ای، اخلال بسیاری در کار‌ها ایجاد کرده است.

وی خطاب به اعضای شورای «نسل زد» تصریح کرد: شما جوانان در حال آماده شدن برای ورود به عرصه سیاست هستید و باید بدانید که این واژه معانی مختلف و زیادی دارد؛ مهم‌ترین موضوع در مورد سیاست این است که سیاست میدان واقعیت‌های تلخ است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی خاطرنشان کرد: اولین موضوع صبوری است؛ شما باید صبوری را بیاموزید و اگر این مسئله را رعایت نکنید نمی‌توانید در آن دوام بیاورید.

حضرتی تاکید کرد که تنها با صبوری است که می‌شود از پس مسائل برآمد و آنها را حل کرد.

