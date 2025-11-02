سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: تاخیر در تخصیص ارز و ثبت سفارش شیرخشک منجر به کمبود عرضه و گرانی در بازار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: چندتا از برندهای شیرخشک وارداتی است و تاکید کمیسیون بهداشت و درمان برآن بود که نسبت به کیفیت و کمیت شیرخشک ورود کنیم.

به گفته وی، در راستای ارتقای کمیت و کیفیت تولید شیرخشک از تولیدکنندگان باید حمایت کنیم و ارزی که قرار است برای واردات ۲ برند شیرخشک که متقاضی بیشتری دارد و اکنون کمبودها در حوزه شیرخشک‌به این ۲ برند بر می گردد، ناشی از تامین ارز است.

اسحاقی ادامه داد: ارز مورد نیاز در حوزه سلامت مردم و امنیت غذایی به موقع باید تخصیص دهیم چراکه تاخیر و تعلل ۲ ماهه یا بیش از چندماه در تخصیص ارز، تاثیر خود را می گذارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گفت: اگر ارز مورد نیاز به موقع تامین نشود و در نهایت ثبت سفارش با تاخیر انجام شود شاهد مشکل کمبود عرضه و افزایش قیمت هستیم و از طرفی برای تامین ریال و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برنامه درستی نداشتیم و نقدینگی شرکت های تولید داخل را افزایش ندادیم و از طرفی در راستای ارتقای کیفیت اقدام نکردیم که این امر ناشی از سوء مدیریت و ترک فعل هاست و ارتباطی به تحریم‌ندارد چراکه با تامین و تخصیص به موقع ارز و ثبت سفارش واردات شیرخشک شاهد کنترل بازار و قیمت شیرخشک هستیم.

