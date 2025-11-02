رییس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری باند پنج نفره کلاهبرداری رمزارزی خبر داد و هشدار داد که وعده‌های «یک‌شبه پولدار شدن» در فضای مجازی فریبکاری و کلاهبرداری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی‌گودرزی رییس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری باند پنج نفره کلاهبرداری رمزارزی خبر داد و گفت: از لحظه‌ای که اولین پرونده در این زمینه به پلیس فتا تهران بزرگ ارجاع شد، همکاران با جدیت موضوع را در دستور کار قرار دادند، به فاصله کوتاهی، تعداد شکایت‌ها افزایش یافت و ردپای متهمان در چند استان مرکزی کشور شناسایی شد.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی و اخذ نیابت قضایی، در چند عملیات همزمان و ضربتی، هر پنج نفر از متهمان اصلی شناسایی و دستگیر شدند در بازرسی از مخفیگاه آنان، تعدادی تلفن همراه، تجهیزات دیجیتال، و کارت‌های بانکی متعلق به افراد مختلف کشف و توقیف شد بررسی‌ها نشان داد این باند در بیش از ۱۰ استان کشور فعالیت داشته و شاکیان متعددی از سراسر کشور شناسایی شده است.

سردار گودرزی با اشاره به رشد روزافزون جرایم مرتبط با رمزارز‌ها گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، تعداد پرونده‌های مرتبط با جرایم حوزه رمزارز نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. مجرمان با استفاده از شیوه‌ها و شگرد‌های جدید، اقدام به فریب و برداشت غیرقانونی از دارایی کاربران می‌کنند.

برچسب ها: دستگیری کلاهبرداران ، رمز ارز
