باشگاه خبرنگاران جوان - چیز کیک لیمویی معمولا در هر کافه‌ای سرو نمی‌شود و قیمت یک تکه کوچک آن از ۱۲۰ هزار تومان به بالا قیمت دارد در حالی که با استفاده از مواد با کیفیت می‌توان این دسر خوشمزه را در خانه تهیه کرد و از هر لقمه آن لذت برد. وقتی چیز کیک لیمویی را از فر بیرون می‌آورید، عطر دلپذیر لیمو به گوشه و کنار آشپزخانه نفوذ می‌کند و حس تازگی و نشاط را به شما القا می‌کند. از طرفی طعم چیز کیک لیمویی با ترکیب شگفت انگیز ترشی لیمو و شیرینی ملایم پنیر خامه‌ای، همچون یک همزیستی بی نظیر جلوه کرده و احساس تازگی را در دهان شما به ارمغان می‌آورد. این تعادل بین شیرینی و ترشی باعث می‌شود که هر لقمه از آن به یک تجربه‌ای فراموش نشدنی در کار چای یا قهوه تبدیل گردد.

مواد اولیه

بیسکوییت ۱۵۰ گرم

کره ذوب شده ۷۵ گرم

شکر ۱۸۰ گرم

پنیر ماسکارپونه ۶۰۰ گرم

تخم مرغ ۱۵۰ گرم (۳ عدد)

زرده تخم مرغ ۲۰ گرم (۱ عدد)

آب لیمو ترش ۱۰ گرم

رنده پوست یک عدد لیمو

خامه ۳۰٪ ۱۵۰ گرم

نشاسته ذرت ۱۰ گرم

طرز تهیه

بیسکوییت مورد علاقه خودتان را در آسیاب پودر کنید. ما از پتی بور ساده استفاده کردیم؛ و حتما آنها را الک کنید تا یکدست شود.

کره ذوب شده را به بیسکوییت‌ها اضافه کنید. کمی پودر دارچین و نمک هم اضافه کنید و با قاشق هم بزنید.

کف یک قالب کمربندی ۲۰ سانتی متری را کاغذ روغنی بیندازید و دور تا دور آن را فویل بکشید، چون در نهایت قرار است در آب پخت شود. به این علت که چیز کیک باید یک ارتفاع قابل توجهی داشته باشد.

بیسکوییت‌ها را کف ظرف بریزید و پرس کنید. می‌توانید مقداری از بسکوییت را به حالت نصفه دور تا دور دیواره قالب بکشید. قالب را داخل فریزر بگذارید تا استراحت کند و به سراغ آماده کردن مابقی مواد بروید. سعی کنید بیسکوییت را به کف و دیواره خوب پرس کنید، زیرا هر چقدر منسجم‌تر شود هنگام برش خورد نمی‌شود.

چیز کیک با پنیر خامه‌ای که کمی مزه شور دارد، درست می‌شود. در این دستور می‌توانید از پنیر ماسکارپونه استفاده کنید. این پنیر به خاطر درصد چربی بالایی که دارد می‌تواند این کیک را کمی نرم و لطیف کند. پنیر فیلادلفیا هم برای این کار گزینه خوبی است.

۶۰۰ گرم پنیر خامه‌ای ماسکارپونه را حتما از قبل از یخچال در بیاورید تا به دمای محیط برسد. برای اینکه زیاد زدن پنیر منجر به ترک خوردن چیز کیک می‌شود و بهتر است تا در دمای محیط باشد تا کمی شل شود.

پنیر را با شکر مخلوط کنید و با همزن فقط در حد مخلوط شدن بزنید.

تخم‌ها را نیز به دمای محیط برسانید. ۳ عدد تخم مرغ کامل را در یک کاسه بشکنید و یک زرده هم اضافه کنید. اضافه کردن یک عدد زرده طعم چیز کیک را قوی‌تر و لطیف‌تر می‌کند. تخم‌ها را دانه دانه به پنیر اضافه کنید و هر کدام را در حد ۱۰ ثانیه بزنید تا فقط مخلوط شود.

پوست لیمو ترش را ر این مرحله اضافه کنید. می‌توانید از وانیل هم در صورت دلخواه اضافه کنید. آب لیمو ترش را هم اضافه کنید.

۱۵۰ گرم خامه ۳۰ درصد چربی اضافه کنید. البته اگر خامه ترش در دسترس شما بود بهتر است.

نشاسته را اضافه کنید.

دقت کنید هم زدن زیاد می‌تواند موجب پف کردن و ترک خوردن چیز کیک شما شود؛ بنابراین مواد را با لیسک فقط مخلوط کنید.

قالب را از فریزر در بیاورید و تمام مایع چیز کیک را روی بیسکوییت بریزید. حالا قالب را که دور تا دور آن را با فویل پوشانده‌اید داخل سینی فر بگذارید و تا لبه‌های قالب آن در سینی فر بریزید و داخل فر بگذارید. پخته شدن داخل حمام آب به لطافت چیز کیک شما، ترک نخوردن و داشتن سطح صاف آن کمک می‌کند. هنگام پخت رنگ روی سطح چیز کیک باید روشن باشد و معمولا به خاطر وجود آب چیز کیک شما رنگ روشنی دارد. اگر سطح چیز کیک شما رنگ گرفت اشکالی ندارد، اما بهتر است روشن باشد.

حرارت در فر گازی ۱۷۰ درجه سانتی گراد و در فر برقی ۱۶۰ درجه سانتی گراد باشد. اگر در فر برقی به ناچار مجبور شدید المنت بالا را هم روشن کنید دما را روی ۱۵۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید. روشن کردن المنت بالا موجب ترک خوردن کیک می‌شود پس بهتر است روشن نکنید.

حدود ۶۰ تا ۷۰ دقیقه زمان بدهید تا چیز کیک شما بپزد. بعد از پخت باید بلافاصله چیز کیک را از فر در بیاورید و کمی که خنک شد و به دمای محیط رسید داخل یخچال بگذارید و یک شب تا صبح اجازه دهید داخل یخچال بماند. روی چیز کیک را به هر شکلی که بخواهید می‌توانید تزیین کنید.

