باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، در گفتوگوی «ماجرای جنگ» به تشریح عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در ترور شهید هنیه پرداخت.
سخنگوی سپاه پاسداران گفت: عامل ترور شهید هنیه، موشکی بود که از یک فاصلهای پرتاب شده بود و به پنجره خورده و مستقیم به شهید هنیه اصابت کرده بود.
وی افزود: تلفن در دست شهید هنیه و درحال صحبت بوده و موشک هم دقیقا از همان جهت به او اصابت کرده است.
سخنگوی سپاه ادامه داد: بعد از ترور شهید هنیه جمعبندی جلسۀ شورای امنیت این بود که حتما باید پاسخ بدهیم و زمان پاسخ در اختیار نیروهای مسلح گذاشته شد.
وی اضافه کرد: دلیل این موضوع هم برطرفکردن مشکلات وعدۀ صادق ۱ بود. در فاصلۀ وعدۀ «صادق ۱ و ۲» تیم شهید حاجیزاده کار یک سال را در ۲ ماه انجام داد.
سردار نائینی با بیان اینکه دولت در «وعدۀ صادق ۱ و ۲» هیچ مخالفتی با ما نداشت، گفت: روی مبدا عملیات اختلافنظر بود و برخی اعتقاد داشتند پاسخ دشمن را از یک منطقۀ محور مقاومت بدهیم. این اختلاف نظر در خود مجموعۀ نیروهای مسلح هم بود، اما در نهایت یک تصمیم گرفته شد.
سخنگوی سپاه با بیان اینکه بهمنماه سال گذشته فرض قرارگاه خاتم بر قطعیبودن جنگ بود، ادامه داد: مجموعه رزمایشهای اقتدار با هدف ایجاد بازدارنگی ایجاد شد تا محاسبات دشمن تغییر کند، اما نه رزمایش و نه دیپلماسی محاسبات دشمن را تغییر نداد؛ چون دشمن فرضش این بود که ایران قدرت بازدارندگی ندارد و در منطقه ضعیف شده است.
وی با بیان اینکه در روزهای پیش از جنگ، آرایش سپاه جنگی بود، افزود: سفر یک روز قبل از شهادت سرلشکر سلامی به بندرعباس برای آمادگی جنگ بود.
سردار نائینی گفت: ۲ روز قبل از جنگ شهید سلامی گفت توانمندی فنی موشکی ما بعد از وعدۀ صادق ۲ حداقل ۴۰ درصد ارتقا پیدا کرده و این در جنگ جدید خودش را نشان میدهد.
وی تاکید کرد: ما غافلگیر نشدیم. شهیدان حاجیزاده و سلامی در محل کارشان هدف قرار گرفتند؛ یعنی آرایش نظامی وجود داشت.
سخنگوی سپاه اضافه کرد: بعد از هدفقرارگرفتن فرماندهان در ساعت ۴ صبح عملیات پهپادی را آغاز کردیم و شب همان روز موشک شلیک کردیم.
سردار نائینی گفت: در روزها و ساعتهای اول جنگ، رهبر معظم انقلاب نقشآفرین بودند و چرخۀ فرماندهی را بازیابی کردند.
وی اضافه کرد: در لحظات اول جنگ من تلاش کردم با شهید سلامی ارتباط بگیرم، اما نتوانستم، مرکز پیام به من اطلاع داد که ساختمان شهید سلامی را زدهاند.
سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه ما برآوردی نداشتیم که دشمن در همان موج اول فرماندهان را میزند، گفت: واکنش مردم بسیار متحیرکننده بود. رژیم خیال میکرد کار ما را تمام کرده است. آن نماز جمعه و جشن غدیر بسیار پرشکوه بود.
وی افزود: روز هشتم جنگ فقط یک موشک شلیک کردیم تا به رژیم صهیونیستی پیام دهیم که حتی جلوی یک موشک ما را هم نمیتوانید بگیرید. ما ۲۲ موج عملیات داشتیم. عملیات را طوری طراحی کرده بودیم که دائما صهیونیستها رفتن به پناهگاه را تجربه کنند.
سردار نائینی گفت: از روز پنجم تا هشتم جنگ برتری مطلق جنگ با ما بود و روز آخر هم پیروزی مطلق با ما بود.