سخنگوی مرکز مبادله گفت: با معامله ۱۹ کیلوگرم شمش طلا در ۱۱ آبان ماه، حجم کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران برای امسال به ۲۵۸۳ کیلوگرم رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه، در حراج شماره ۱۳۲ مرکز مبادله ایران، ۱۹ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۲۶۴ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت؛ میانگین قیمت این حجم معاملات، ۱۳ میلیارد و ۹۲۶ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد.

او گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۳۵ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۵۸۳ کیلوگرم شمش به ارزش ۲۵.۶ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

