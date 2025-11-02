باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور از نفوذ زبانههای پرفشار سرد به کشور خبر داد گفت: این سامانه از روز دوشنبه (۱۲ آبان ۱۴۰۴) آغاز شده و تا صبح پنجشنبه (۱۵ آبان) ادامه خواهد داشت. بر اساس پیشبینیها، کاهش محسوس دما بین پنج تا ۱۰ درجه نسبت به میانگین بلندمدت رخ خواهد داد و در مناطق سردسیر، یخبندان شبانه حاکم خواهد شد.
وی ادامه داد: مناطق تحت تأثیر این سامانه در روز دوشنبه شامل استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، ارتفاعات استانهای سمنان، تهران، البرز، قزوین، زنجان، کرمانشاه، کردستان، شمال فارس، گیلان، مازندران و گلستان خواهد بود.
او بیان کرد: در روز سهشنبه، دامنه اثر به استانهای مرکزی، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، سمنان، گلستان و بخشهایی از اردبیل و آذربایجان شرقی گسترش مییابد.
وی افزود: روز چهارشنبه نیز استانهای قم، مرکزی، همدان، سمنان، یزد،کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، اصفهان، شمال فارس و ارتفاعات گلستان در معرض مخاطره قرار دارند. در نهایت، روز پنجشنبه شرق استانهای سمنان و اصفهان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی و شمال فارس تحت تأثیر این سامانه خواهند بود.