باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - صد‌ها نفر در شهرستان نبطیه لبنان گرد هم آمدند تا به یاد پنج نفر که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، مراسم سوگواری برگزار کنند.

وزارت بهداشت لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند که روز گذشته در حملات این رژیم به جنوب لبنان، چهار نفر در «کفر رومان» در استان نبطیه به شهادت رسیدند.

این حمله یک روز پس از آن رخ داد که ارتش صهیونیستی ادعا کرد که «یک افسر تعمیر و نگهداری حزب‌الله» را که برای بازسازی ساختمان‌های این جنبش در جنوب لبنان کار می‌کرد، در حمله‌ای به همان منطقه به شهادت رسانده است.

تابوت‌های این شهدا که با پرچم حزب‌الله پوشانده شده بود، توسط مردم بدرقه شد. برخی از شرکت‌کنندگان در مراسم نیز تصاویر شهدا را در دست داشتند.

رژیم اسرائیل علیرغم آتش‌بس تقریباً یک ساله، هرگز حملات هوایی خود به لبنان را متوقف نکرده و در روز‌های اخیر این تجاوزگری را افزایش داده است. به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس سال گذشته، قرار بود اشغالگران از جنوب لبنان عقب‌نشینی کنند. طبق این توافق، فقط ارتش لبنان و نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل باید در جنوب کشور مستقر شوند.

منبع: الجزیره