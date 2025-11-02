در ششمین روز از رقابت‌های جام‌جهانی پاراتیراندازی، ملی‌پوشان تپانچه کشورمان در بخش میکس تیمی موفق به کسب مدال نقره شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از رقابت‌های جام جهانی العین امارات، در مرحله مقدماتی میکس تیمی تپانچه P۶، دو تیم از کشورمان یکی با ترکیب سیدمحمدرضا میرشفیعی و فائزه احمدی و تیم دیگر با ترکیب نسرین شاهی و مصطفی خادم حضور پیدا کردند و در پایان با ایستادن در جایگاه اول و سوم راهی مرحله فینال شدند.

در پایان مرحله فینال، تیم میکس تپانچه با ترکیب سیدمحمدرضا میرشفیعی و فائزه احمدی به مدال نقره دست یافت و تیم دیگر کشورمان در رده چهارم ایستاد.

گفتنی است، هدایت تیم تپانچه را فتح‌الله دلفانی‌خان برعهده دارد.

رقابت‌های جام‌جهانی پاراتیراندازی از ۶ تا ۱۳ آبان در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته تفنگ، تپانچه و شات‌گان برگزار می‌شود.

