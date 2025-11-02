باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دور نخست رقابتهای جام جهانی شطرنج گوا هند پویا ایدنی در پایان دو دیدار مرحله نخست حریف مکزیکی خود را دو بار شکست داد و با ۲ امتیاز به مرحله بعد صعود کرد.
همچنین بردیا دانشور با رد در دیدار دوم و تساوی در دیدر اول و مجموع امتیاز ۱.۵، جواز حضور در مرحله دوم را به دست آورد.
بر اساس برنامه مسابقات، پرهام مقصودلو که در دور نخست استراحت داشت، از مرحله دوم وارد رقابتها خواهد شد.
به این ترتیب، هر سه نماینده ایران شامل پرهام مقصودلو، پویا ایدنی و بردیا دانشور در مرحله دوم جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ حضور خواهند داشت.
این رقابتها از روز شنبه در شهر گوای هند آغاز شده و با حضور برترین شطرنجبازان جهان در حال برگزاری است.