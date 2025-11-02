نمایندگان شطرنج ایران با برتری در مرحله نخست رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ گوا، به مرحله دوم این مسابقات راه یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دور نخست رقابت‌های جام جهانی شطرنج گوا هند پویا ایدنی در پایان دو دیدار مرحله نخست حریف مکزیکی خود را دو بار شکست داد و با ۲ امتیاز به مرحله بعد صعود کرد.

همچنین بردیا دانشور با رد در دیدار دوم و تساوی در دیدر اول و مجموع امتیاز ۱.۵، جواز حضور در مرحله دوم را به دست آورد.

بر اساس برنامه مسابقات، پرهام مقصودلو که در دور نخست استراحت داشت، از مرحله دوم وارد رقابت‌ها خواهد شد.

به این ترتیب، هر سه نماینده ایران شامل پرهام مقصودلو، پویا ایدنی و بردیا دانشور در مرحله دوم جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ حضور خواهند داشت.

این رقابت‌ها از روز شنبه در شهر گوای هند آغاز شده و با حضور برترین شطرنج‌بازان جهان در حال برگزاری است.

برچسب ها: نمایندگان شطرنج ایران ، نمایندگان شطرنج ، مسابقات جهانی شطرنج
خبرهای مرتبط
قهرمانی بی‌چون و چرای پدیده ۱۴ ساله شطرنج ایران در مسابقات جهانی
شطرنج مسترز هند؛
باخت مقصودلو در دور ماقبل پایانی/ استاد بزرگ شطرنج ایران امروز با نماینده صربستان روبه رو می‌شود
درخشش شطرنج‌بازان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طارمی در تعقیب ال‌کعبی؛ رقابت داغ گلزنان سوپر لیگ یونان
پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس شد
دو عنوان قهرمانی طباطبایی در گرندپری فرانسه
کارزاری با امضا‌های مشکوک؛ جعل امضا برای برکناری رئیس ژیمناستیک!
استقلال پس از فیفادی هجومی‌تر می‌شود
فرصت دوباره برای قلی‌زاده در مصاف استقلال با الوحدات اردن
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ تیم‌های ملی والیبال مردان و زنان وارد دهکده بازی‌ها شدند
اسکوچیچ: برابر الشرطه بازی سختی خواهیم داشت
داوران مالزیایی بازی سپاهان و آخال را قضاوت می‌کنند
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مرحوم سعادتمند
آخرین اخبار
داور سنگاپوری، قاضی مسابقه الوحدات و استقلال
بازگشت سینر به صدر رنکینگ با قهرمانی در تنیس مسترز پاریس
وضعیت صدور ویزای فوتبالی‌ها برای آمریکا/ ابهام مدرک تحصیلی رییس فدراسیون بدنسازی
صعود شطرنجبازان ایران به دور دوم جام جهانی
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ مدال نقره میکس تیمی تپانچه به ایران رسید
کاراته ایران نایب قهرمان مسابقات بین‌المللی روسیه شد
پیروزی نفس‌گیر اینتر در ثانیه‌های پایانی؛ دشت سه امتیاز در خارج از خانه
ترکیب تیم ملی سابر برای حضور در الجزایر مشخص شد؛ حضور پاکدامن در هاله‌ای از ابهام
قدردانی قلعه نویی از برانکو برای زحماتش در فوتبال ایران + عکس
کاهش چشمگیر غرق شدگان در استان‌های ساحلی
ویتور پریرا از ولورهمپتون اخراج شد
کارزاری با امضا‌های مشکوک؛ جعل امضا برای برکناری رئیس ژیمناستیک!
حدادی: مهم‌ترین هدف پرسپولیس جلب اعتماد هواداران است
فرصت دوباره برای قلی‌زاده در مصاف استقلال با الوحدات اردن
استقلال پس از فیفادی هجومی‌تر می‌شود
داوران مالزیایی بازی سپاهان و آخال را قضاوت می‌کنند
اسکوچیچ: برابر الشرطه بازی سختی خواهیم داشت
از انتقاد شمسایی از میزبانی عربستان تا اتفاقی جدید در داوری + فیلم
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مرحوم سعادتمند
دو عنوان قهرمانی طباطبایی در گرندپری فرانسه
طارمی در تعقیب ال‌کعبی؛ رقابت داغ گلزنان سوپر لیگ یونان
پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس شد
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ تیم‌های ملی والیبال مردان و زنان وارد دهکده بازی‌ها شدند
ثبت نام نهایی ۱۹۰ ورزشکار ایرانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ کاهش سهمیه وزنه‌برداری
شکست اینترمیامی در شب گلزنی مسی/ کار شاگردان ماسکرانو به بازی سوم کشیده شد
لیورپول ۲ - ۰ استون ویلا/ پایان کابوس اشلوت
رئال مادرید ۴ - ۰ والنسیا/ تحقیر خفاش‌ها در برنابئو+ فیلم
تاتنهام ۰ - ۱ چلسی/ آبی‌ها فاتح داربی لندن+ فیلم
‌می‌توانیم رنکینگ خوبی در مسابقات جهانی برای ایران به دست آوریم
کرمونزه ۱ - ۲ یوونتوس/ شروع شیرین اسپالتی روی نیمکت بانوی پیر