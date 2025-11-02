باشگاه خبرنگاران سمنان _ سیده نسترن حسن آبادی؛ سرهنگ تقی کبیری، رئیس پلیس راهور استان سمنان، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در مرکز استان هم‌زمان با برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها با هدف حفظ نظم، ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از انسداد مسیرها اعمال می‌شود.

وی اظهار داشت: از ساعت ۰۶:۳۰ صبح روز ۱۳ آبان، کلیه مسیرهای منتهی به بلوار سعدی از ابتدای میدان سعدی تا میدان امام خمینی(ره) مسدود بوده و تردد انواع وسایل نقلیه در این مسیر ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان افزود: توقف تمامی وسایل نقلیه در مسیر مذکور نیز از ساعت ۰۶:۰۰ صبح ممنوع است و خودروهای متخلف با خودروبر به پارکینگ منتقل خواهند شد.

سرهنگ کبیری با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان، از رانندگان سرویس‌های مدارس، کارمندان ادارات واقع در محدوده برگزاری مراسم، ساکنان و کسبه خواست تا ضمن همکاری با پلیس راهور، برنامه‌ریزی لازم را برای تردد انجام داده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: این محدودیت‌های ترافیکی تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت و مأموران پلیس راهور در محل برای تسهیل تردد و راهنمایی شهروندان مستقر هستند