رئیس پلیس راهور استان سمنان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی هم‌زمان با برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در مرکز استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران سمنان _ سیده نسترن حسن آبادی؛ سرهنگ تقی کبیری، رئیس پلیس راهور استان سمنان، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در مرکز استان هم‌زمان با برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها با هدف حفظ نظم، ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از انسداد مسیرها اعمال می‌شود.

وی اظهار داشت: از ساعت ۰۶:۳۰ صبح روز ۱۳ آبان، کلیه مسیرهای منتهی به بلوار سعدی از ابتدای میدان سعدی تا میدان امام خمینی(ره) مسدود بوده و تردد انواع وسایل نقلیه در این مسیر ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان افزود: توقف تمامی وسایل نقلیه در مسیر مذکور نیز از ساعت ۰۶:۰۰ صبح ممنوع است و خودروهای متخلف با خودروبر به پارکینگ منتقل خواهند شد.

 

سرهنگ کبیری با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان، از رانندگان سرویس‌های مدارس، کارمندان ادارات واقع در محدوده برگزاری مراسم، ساکنان و کسبه خواست تا ضمن همکاری با پلیس راهور، برنامه‌ریزی لازم را برای تردد انجام داده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: این محدودیت‌های ترافیکی تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت و مأموران پلیس راهور در محل برای تسهیل تردد و راهنمایی شهروندان مستقر هستند

برچسب ها: راهپیمایی 13 آبان ، محدودیت ترافیکی
خبرهای مرتبط
راهپیمایی دانشگاهیان دانشگاه سمنان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی
راهپیمایی بشارت نصر در استان سمنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان سمنان
آخرین اخبار
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان سمنان