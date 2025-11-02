سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان از غرق شدن کودک ۱۰ ساله بر اثر سقوط در استخر کشاورزی در منطقه صحرای جلیل آباد بهرمان نوق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر سید محسن مرتضوی؛ سرپرست مرکز اورژانس شهرستان رفسنجان با اشاره به حادثه غرق شدگی اظهار داشت: یکشنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۱۲:۴۲ طی تماس تلفنی مبنی بر سقوط یک کودک در استخر کشاورزی منطقه صحرای جلیل آباد بهرمان، سریعا یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس بهرمان به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: متاسفانه قبل از رسیدن نیرو‌های اورژانس پسر ۱۰ ساله جان خود را بدلیل غرق شدگی از دست داده وعلی رغم تلاش فراوان پرسنل اورژانس احیا کودک موفقیت آمیز نبود.

دکترمرتضوی با ابراز تاسف از این حادثه از شهروندان درخواست کرد: با ایمن سازی استخر‌های کشاورزی و نظارت بیشتر بر کودکان، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.