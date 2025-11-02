باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان امروز (یکشنبه) در یک برنامه تلویزیونی درباره شرایط حریم شهر تهران اظهار کرد: حریم در چند دهه اخیر یکی از مسائل مهم شهر تهران بوده است؛ حریم شهر تهران در آخرین مصوبه شورای عالی و شهرسازی ۱۹۳۳ کیلومتر تعیین شد. با این حال در سال ۱۳۸۶ این شورا مصوبه‌ای را ابلاغ کرده و این حریم را به ۵۹۱۸ کیلومتر مربع ارتقا داده بود. این مصوبه تبصره‌ای با مغایرت قانونی داشت و باید در مجلس اصلاح می‌شد، اما تاکنون این اصلاح صورت نگرفته است؛ این مصوبه اگر اجرایی می‌شد، در ۸ شهرستان و ۳۱ شهر تهران تداخل حریم به وجود می‌آمد و بی نظمی عجیبی رخ می‌داد. تاکنون به دلیلی مغایرت قانونی در این طرح اصلاحی صورت نگرفته است و در دولت و مجلس به آن پرداخت نشد؛ بنابراین مصوبه فوق به اجرا هم نرسیده است.

وی ادامه داد: ما در یک سال گذشته در همه شهر‌ها و روستا حضور پیدا کردیم و بیش از ۳۰ جلسه شورای برنامه ریزی برگزار کردیم؛ رها شدگی حریم یکی از مسائل مهم بود که به آن پرداختیم. در سال ۱۴۰۲ استاندار وقت تهران براساس اختیاراتش کنترل حریم شهر تهران را به شهرداری واگذار کرد؛ باوجود همه زحمت‌های شهرداری به این فکر رسیدیم که بازنگری در این موضوع صورت بگیرد.

استاندار تهران با بیان این‌که حریم از ابعاد مختلف باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: تمرکز جمعیتی در تهران مشکلات زیادی را به وجود آورده است؛ در استان تهران ۱۴ هزار هکتار حاشیه نشینی و بافت‌های ناکارآمد داریم و بحث اتباع غیرمجاز و زاغه نشین‌ها به وجود آمده است. در محدوده شهر تهران آلونک‌ها و زاغه نشینی‌هایی وجود دارد و رها شده‌اند؛ تعداد زیادی از اتباع در آلونک‌های ۳۰ متری زندگی می‌کنند که نه برق دارند و نه از شرایط خوبی برخوردارند. این مسائل موجب به وجود آمدن معضل‌های اجتماعی زیادی می‌شود.

وی اضافه کرد: مرتضی گرد روستایی است که در حریم شهر تهران قرار گرفته است؛ وضعیتش به این صورت که می‌بینیم شده است و به مجموعه‌ای تبدیل شده که بیش از ۶۰ هزار جمعیت دارد. چرا امروز سرانه‌های ما در استان وضعیت مناسبی ندارند؟ سرانه آموزشی، بهداشت و درمان و سرانه ورزشی (میانگین ۴۳ سانتی متر) ما در وضعیت خوبی نیست. ما به مردم قول می‌دهیم این مساله را حل می‌کنیم و اولین مساله قانون مداری است. تاکنون همه چیز با نگاه انتفاعی اتفاق افتاده و بارگذاری‌های غیرقانونی رخ داده است. ۲۰ هزار واحد در حریم تهران وجود دارد که به صورت غیرمجاز مجوز صنفی گرفته شده است؛ ۱۵۰ هزار نفر یعنی ۷۰ درصد از این واحد‌های صنفی اتباع غیرمجاز هستند.

معتمدیان ادامه داد: چرا باید منتظر بمانیم تا «مرتضی گردها» به وجود بیایند یا بر ۲۰ هزار واحد صنفی کنونی افزوده شود؟ اینها باعث مشکلات زیاد از جمله آلایندگی می‌شود و این دغدغه ماست. شهرداری‌ها به خوبی کار می‌کنند، اما نمی‌توان همه مسئولیت‌ها را تنها به شهرداری داد. حکمرانی وظیفه حاکمیت است؛ یکی از دغدغه‌های ما این است که کار در ریل قانون خودش پیش برود. در بحث مجوز‌های ساخت و ساز نگاه انتفاعی وجود دارد. برخلاف قانون شهرداری تهران در این زمینه اقدام می‌کند و نتیجه‌اش این نا به سامانی شده است؛ بعد از سال‌ها بلاتکلیفی این موضوع توسط دولت چهاردهم ساماندهی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون همه شهرداری‌ها مکلف‌اند مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری را اجرا کنند، اما متاسفانه این وضعیت اجرایی نشده است. مخاطب ما فرد نیست، اما نباید از نظارت بگریزیم؛ نمی‌شود قانون شورای عالی شهرسازی و معماری را نپذیرفت. باید حقوق خود را بدانیم و نباید مقابل قانون قرار بگیریم. تا زمانی که قانون اجرا نشده، همه توان مدیریتی خود را به کار می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم هر کسی در جهت منافع خود اقدام کنند. چرا باید در تهران در مساله آب این همه مشکلات داشته باشیم؟ چرا باید بارگذاری جمعیتی ما ۲۱ برابر میانگین جمعیت کشور باشد؟ ببینید چه فشاری به منابع شهر تهران می‌آِید.

استاندار تهران با بیان این‌که وضعیت منابع آبی در تهران خوب نیست و این در ۶۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، گفت: میزان بارندگی ما از ابتدای سال آبی (از مهرماه) صفر بوده است و منابع چاه‌ها و سد‌ها کاهش پیدا کرده است؛ البته حتما تدبیر خواهیم کرد، اما چرا باید در جایی که منابع نداریم دوباره بارگذاری جمعیت داشته باشیم؟ رویه اشتباهی در چند دهه گذشته وجود داشته و ما آمدیم تا اصلاح کنیم. در سال‌های اخیر تداخل حریم بین شهرداری تهران با شهرداری‌های اسلام شهر، قدس و شهر‌های دیگر وجود داشته است و این قابل قبول نیست و ملاک قانون است.

وی تاکید کرد: اخباری به دست ما رسیده است؛ اینکه پروانه محرمانه در جرائم صادر شود، یعنی چی؟ قطعا دستگاه‌های نظارتی ورود خواهند کرد و برخورد خواهد شد. استانداری هیچ نظارتی بر پروانه‌هایی که شهرداری تهران صادر می‌کند ندارد. متاسفانه نظارت یکپارچه نیز صورت نمی‌گیرد. حالا باتوجه به تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری نقش استانداری پررنگ‌تر شده و اولین کار ما با همکاری سازمان استخدامی ایجاد دفتر نظارت بر صیانت از حریم‌های شهر تهران بود. در این مدت کوتاه با همکاری‌های صورت گرفته کار‌های خوبی انجام شده است. ما مکلف به اجرای قانون هستیم و نمی‌توانیم مسئولیت نظارتی خود را رها کنیم چرا که مرتضی گرد‌ها به وجود می‌آیند.

معتمدیان با بیان این‌که مسئولان به دستگاه قانونی کشور احترام بگذارند چرا امروز در حریم تخلفات زیادی صورت می‌گیرد، گفت: ما می‌خواهیم حریم تهران را سامان دهیم و در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم نظارت ماهواره‌ای بر حریم داشته باشیم و سیستم‌های بازرسی را در این زمینه به کار بگیریم؛ این کار مربوط به یک دستگاه نیست و همه باید ورود کنند و از حریم صیانت کند. ما مسئولیت را از دستگاهی نفی نکردیم و هر دستگاهی باید در چاچوب وظایف خود از حریم صیانت کند، اما وظیفه داریم نظارت خود را تقویت کنیم. به مردم نوید می‌دهیم این کار را با قوت و در چارچوب خود پیگیری خواهیم کرد. ما جلسه خوبی با شورای صیانت از حقوق بیت المال برگزار کردیم و هم اندیشی صورت گرفت و در این راستا در خصوص حریم و ساخت و ساز غیرمجاز قاطعانه برخورد خواهیم کرد. ما به دنبال منافع و درآمد نیستیم و دغدغه ما دغدغه مردم است.

وی خبر داد: با کمک شورای شهر و مدیریت شهری به دنبال ایجاد طرح جامع نظارتی بر حرائم هستیم تا هر دستگاهی در چارچوب کار خودش باتوجه به این طرح کار کند و کسی زیاده خواهی نکند؛ دوران «بزن در رو» گذشته شده است و بنا نیست با قانون تقابل صورت بگیرد. استانداری بر حریم دخالت نمی‌کند، اما نظارت لازم را انجام خواهد داد. طبق برنامه‌مان تهران را از شهرستان‌ها جدا خواهیم کرد.

استاندار تهران با اشاره به تاکید رییس جمهور بر ایجاد ریل باس‌های بین شهری تصریح کرد: آقای پزشکیان نسبت به ریل باس اصرار دارد، اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است. همین امروز آقای رییس جمهور دستور داد تا بحث حمل و نقل بین شهری جدی‌تر را دنبال کنیم. شهرداری تهران در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است، اما باید به سراغ مساله حمل و نقل بین شهری برویم و این مساله را ساماندهی کنیم چرا که حجم رفت و آمد از شهر‌های دیگر به تهران بالا است.

وی ادامه داد: دغدغه ما این است که جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز را بگیریم؛ دغدغه مدیریت شهری نیز قابل تحسین است و جا دارد از آقای زاکانی و آقای چمران تشکر کنم. ما به دنبال انتفاع شخصی نیستیم و سعی داریم با انسجام و همدلی دغدغه مردم را حل کنیم.

معتمدیان همچنین با اشاره به وضعیت آبی استان تهران گفت: وضعیت منابع آبی در استان مناسب نیست؛ تاکنون همراهی و صبوری مردم بسیار کمک کرده است، اما از مردم خواهش داریم تا ایام بارندگی صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی در پایان با اشاره به وضعیت اتباع در استان خاطرنشان کرد: ضمن همه احترامی که برای اتباع عزیز قائل هستیم؛ باید تبعیت از قانون صورت بگیرد. ۷۰ درصد از اتباعی که تاکنون از کشور خارج شدند خود معرف بوده‌اند و از ابتدای سال ۴۷۰ هزار نفر خروج پیدا کرده‌اند که آثار بسیار مهمی را در پی داشته است.