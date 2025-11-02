شاگردان پپ گواردیولا با برد خانگی به استقبال دیدار با دورتموند رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین دیدار از هفته دهم لیگ برتر انگلیس، تیم‌های منچسترسیتی و بورنموث در ورزشگاه اتحاد به مصاف هم رفتند که شاگردان گواردیولا با درخشش هالند با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسیدند.

ارلینگ هالند بار دیگر مرد شماره یک میدان بود و با بریس خود، به سیتیزن‌ها کمک کرد تا ۳ امتیاز را در منچستر نگه دارند. نیکو اورایلی ۲۰ ساله هم گل سوم سیتی را زد. تایلر آدامز نیز تک گل مهمان را به ثمر رساند.

سیتیزن‌ها با این پیروزی ۱۹ امتیازی شدند و جای بورنموث را در رتبه دوم گرفتند. بورنموث هم با یک امتیاز کمتر نسبت به سیتی و تفاضل گل کمتر نسبت به لیورپول دو پله سقوط کرد و به جایگاه چهارم رفت.

