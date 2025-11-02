فرماندار خرم‌آباد از راه‌اندازی مجامع مشورتی با حضور ۳۱۶ نفر از نخبگان استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نورالدین درمنان، فرماندار خرم‌آباد تأکید کرد:مجامع مشورتی بستر مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌سازی‌های استان است.

وی با اشاره به خاستگاه این طرح افزود:این طرح به ابتکار مهندس سید سعید شاهرخی،استاندار لرستان و با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان، اقشار مختلف جامعه و فعال‌سازی گفت‌وگوی مستقیم مردم با مدیران اجرایی شکل گرفته است

فرماندار خرم‌آباد با ترسیم نقشه راه توسعه استان بیان کرد:نخبگان زبان علم و تجربه،مردم زبان زندگی و واقعیت‌های روزمره و سیاست‌گذاران زبان تصمیم و اقدام هستند، هرگاه این صداها در گفت‌وگویی سازنده و شفاف هم‌نوا شوند، جامعه در مسیر توسعه پایدار و عدالت‌محور گام برمی‌دارد.

درمنان با تأکید بر نقش کلیدی اعتماد در توسعه تصریح کرد:بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه نه منابع طبیعی بلکه سرمایه انسانی و اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت است؛اعتماد، پلی میان مردم و مدیران است که در صورت استحکام، موجب جریان همدلی، مشارکت و امید در جامعه خواهد شد.

فرماندار خرم‌آباد از آمار دقیق مشارکت‌کنندگان در این طرح خبر داد و گفت:در شهرستان خرم‌آباد ۳۱۶ نفر در قالب ۱۱ کمیته مشورتی فعالیت دارند که از این تعداد،۲۲۴ نفر مرد و ۹۲ نفر زن هستند.

درمنان نقش رسانه‌ها را در این فرآیند حیاتی دانست و بیان کرد:رسانه‌ها می‌توانند صدای مردم را به گوش تصمیم‌سازان برسانند.

فرماندار خرم‌آباد در پایان با بیان چشم‌انداز این طرح اظهار کرد:با گفت‌وگو،همفکری و همدلی، سرمایه اجتماعی ارزشمند حفظ و تقویت می‌شود و جامعه‌ای پویا، امن و امیدآفرین برای نسل‌های آینده ساخته خواهد شد.

برچسب ها: فرمانداری ، مجمع مشورتی
خبرهای مرتبط
برگی عضو هیأت رئیسه مجمع رؤسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌های کشور شد
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان برگزار شد
نگاهی به کمیسیون‌های چهارگانه مجمع مشورتی رؤسای شورا‌های اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پنج دانشجوی دانشگاه فرهنگیان خرم‌آباد بر اثر گازگرفتگی راهی بیمارستان شدند
جذب ۶۷ درصدی بودجه دولتی و نقشه راه توسعه با محوریت بخش خصوصی
ضرب‌الاجل ۶ ماهه برای اشتغال‌زایی در لرستان
پایان انزوای بنگاه‌های کوچک؛ طرح "طاها" میدان‌دار رونق اقتصادی لرستان
چهار متخلف زیست‌محیطی با "حکم سبز" به خدمت به جامعه محکوم شدند
خرم‌آباد؛ پایتخت گفت‌وگوی مردمی با ۱۱ کمیته مشورتی و ۳۱۶ نماینده
آخرین اخبار
خرم‌آباد؛ پایتخت گفت‌وگوی مردمی با ۱۱ کمیته مشورتی و ۳۱۶ نماینده
چهار متخلف زیست‌محیطی با "حکم سبز" به خدمت به جامعه محکوم شدند
جذب ۶۷ درصدی بودجه دولتی و نقشه راه توسعه با محوریت بخش خصوصی
ضرب‌الاجل ۶ ماهه برای اشتغال‌زایی در لرستان
پایان انزوای بنگاه‌های کوچک؛ طرح "طاها" میدان‌دار رونق اقتصادی لرستان
پنج دانشجوی دانشگاه فرهنگیان خرم‌آباد بر اثر گازگرفتگی راهی بیمارستان شدند
روایت زندگی بر لبه پرتگاه حاشیه‌نشینی در خرم‌آباد