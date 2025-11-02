باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نورالدین درمنان، فرماندار خرمآباد تأکید کرد:مجامع مشورتی بستر مشارکت واقعی مردم در تصمیمسازیهای استان است.
وی با اشاره به خاستگاه این طرح افزود:این طرح به ابتکار مهندس سید سعید شاهرخی،استاندار لرستان و با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان، اقشار مختلف جامعه و فعالسازی گفتوگوی مستقیم مردم با مدیران اجرایی شکل گرفته است
فرماندار خرمآباد با ترسیم نقشه راه توسعه استان بیان کرد:نخبگان زبان علم و تجربه،مردم زبان زندگی و واقعیتهای روزمره و سیاستگذاران زبان تصمیم و اقدام هستند، هرگاه این صداها در گفتوگویی سازنده و شفاف همنوا شوند، جامعه در مسیر توسعه پایدار و عدالتمحور گام برمیدارد.
درمنان با تأکید بر نقش کلیدی اعتماد در توسعه تصریح کرد:بزرگترین سرمایه هر جامعه نه منابع طبیعی بلکه سرمایه انسانی و اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت است؛اعتماد، پلی میان مردم و مدیران است که در صورت استحکام، موجب جریان همدلی، مشارکت و امید در جامعه خواهد شد.
فرماندار خرمآباد از آمار دقیق مشارکتکنندگان در این طرح خبر داد و گفت:در شهرستان خرمآباد ۳۱۶ نفر در قالب ۱۱ کمیته مشورتی فعالیت دارند که از این تعداد،۲۲۴ نفر مرد و ۹۲ نفر زن هستند.
درمنان نقش رسانهها را در این فرآیند حیاتی دانست و بیان کرد:رسانهها میتوانند صدای مردم را به گوش تصمیمسازان برسانند.
فرماندار خرمآباد در پایان با بیان چشمانداز این طرح اظهار کرد:با گفتوگو،همفکری و همدلی، سرمایه اجتماعی ارزشمند حفظ و تقویت میشود و جامعهای پویا، امن و امیدآفرین برای نسلهای آینده ساخته خواهد شد.