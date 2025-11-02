بارسلونا موفق شد با نتیجه سه بر یک از سد الچه عبور کند و به رتبه دوم بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های هفته یازدهم لالیگای اسپانیا، تیم بارسلونا میزبان الچه بود که با نتیجه ۳-۱ به پیروزی رسید.

لامینه یامال بعد از حواشی که در روز‌های اخیر داشت، توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند. بلافاصله بعد از گل یامال، فران تورس اختلاف را دو برابر کرد، اما پیش از پایان نیمه نخست رافا میر اختلاف را برای الچه کم کرد. با این حال مارکوس رشفورد در نیمه دوم گل سوم را هم زد.

شاگردان هانسی فلیک با این پیروزی ۲۵ امتیازی شدند و همچنان اختلاف ۵ امتیازی‌شان با رئال مادرید صدرنشین را حفظ کردند.