سید محمدعلی سجادی - محمدی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: با توجه به اهمیت توسعه کشت دانههای روغنی در تأمین روغن مورد نیاز کشور و حمایت از تولیدات داخلی، کشت گلرنگ در اراضی شهرستان سربیشه آغاز شده است.
او افزود: در سال زراعی جاری ۴۰ هکتار از اراضی زراعی سربیشه زیر کشت گلرنگ خواهد رفت و پیشبینی میشود ضمن افزایش بهرهوری آب، زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه نیز فراهم شود.
محمدی بیان کرد: گیاه گلرنگ به دلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی خراسان جنوبی و مقاومت نسبت به کمآبی، یکی از گزینههای مناسب برای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق کمبارش شناخته میشود. در راستای اجرای طرح ملی الگوی کشت، چند سالی است که این گیاه در تناوب با غلات بهویژه گندم در مزارع شهرستان سربیشه کشت میشود.
از مهمترین مزایای کشت گلرنگ میتوان به نیاز آبی کم، افزایش عملکرد گندم در تناوب زراعی، ایجاد درآمد جانبی از برداشت گل، و ارزش غذایی بالای کاه گلرنگ در افزایش وزن دامها اشاره کرد. همین ویژگیها موجب استقبال روزافزون بهرهبرداران سربیشهای از این محصول شده است.