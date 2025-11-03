آغاز بررسی لایحه تشکیل "سازمان ملی مهاجرت" پس از ۷ سال

باشگاه خبرنگاران جوان- نادر یاراحمدی،رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با تأکید بر هماهنگی کامل میان دولت و مجلس در موضوع ساماندهی اتباع خارجی، گفت: هیچگونه اختلافی میان دولت و مجلس در این زمینه وجود ندارد و هر دو نهاد با همکاری و همافزایی، پیگیر اجرای دقیق این طرح هستند.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت اظهار کرد: پس از گذشت هفت سال از طرح این لایحه، بررسی جزئیات آن در کمیسیون مشترک مجلس آغاز شده و بخشی از ماده یک نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
یاراحمدی با اشاره به اهمیت این لایحه افزود: پیگیری موضوع ساماندهی اتباع خارجی در کشور نشانه همکاری ویژه دولت و مجلس است. امیدواریم مواد لایحه با دقت کارشناسی بررسی شود تا تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
وی تأکید کرد: موضوع ساماندهی اتباع خارجی از اولویتهای دولت و مجلس به شمار میرود و تشکیل این سازمان گامی اساسی برای نظمبخشی به حضور اتباع در کشور خواهد بود.
در همین حال، احمد نادری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به نیروی کار خارجی گفت: نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به این نیروی کار وابسته است.
وی با بیان اینکه خروج ناگهانی این نیرو میتواند تبعات سنگینی برای تولید و اشتغال کشور داشته باشد، تصریح کرد: بهترین و عاقلانهترین سیاست این است که ورود نیروی کار خارجی به شکل قانونمند، هدفمند و تحت نظارت نهادهای رسمی ساماندهی شود.
این نماینده مجلس گفت: ساماندهی قانونی و نظارتپذیر بر این نیروها، هم به نفع اقتصاد کشور است و هم به حفظ کرامت انسانی کارگران مهاجر کمک میکند.
گزارشها حاکی است که اخراج مهاجرین افغانستانی از ایران در یک سال اخیر باعث شده تا بسیاری از مشاغل مانند ساختمانسازی، ذوب آهن و چاهکنی با کمبود نیروی کار مواجه شوند.