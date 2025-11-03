باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ۱۳ آبان گفت: در تقویم ما روز‌هایی وجود دارد که هر یک نماد هستند برای مثال ۲۲ بهمن نماد ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر طاغوت و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اظهار کرد: روز قدس نیز نماد ایستادگی در برابر اشغال و اشغال‌گری و رژیم صهیونیستی است؛ روزی که فریاد آزادی‌خواهی قدس در سراسر جهان طنین‌انداز می‌شود همچنین ۱۳ آبان به‌عنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی و سردمدار آن، آمریکای جنایتکار است.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: ملت بزرگ ایران با مرور تاریخ و پرونده آمریکا، جز کینه، نفرت و دشمنی چیزی مشاهده نمی‌کند. آمریکایی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه جمهوری اسلامی ایران از رژیم صهیونیستی حمایت کرد و نه‌تنها حمایت کرد بلکه کمک کرد و تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد، هواپیمای مسافربری ایران را در خلیج فارس هدف قرار داد و ده‌ها زن، کودک و انسان بی‌گناه را به خاک و خون کشاند. آمریکایی که شهید حاج قاسم سلیمانی را از ما می‌گیرد و در دوران هشت سال دفاع مقدس ملت ایران حمایت گسترده‌ای از صدام کرد.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون مقاومت مجلس تصریح کرد: مرور این پرونده نشان می‌دهد که از آمریکا جز ظلم، ستم، خیانت و اقدامات ضد حقوق بشر چیزی دیده نمی‌شود لذا مطمئن باشید ملت بزرگ ایران اسلامی استوارتر، محکم‌تر و هدفمندتر در برابر استکبار جهانی و آمریکا ایستاده است.

سعیدی تاکید کرد: امسال فریاد‌های «مرگ بر آمریکا» در روز ۱۳ آبان بسیار قاطع‌تر و کوبنده‌تر خواهد بود و نفرتی که ملت ایران از آمریکا و به‌ویژه رئیس‌جمهور آن دارند را با فریاد‌هایی که سر می‌دهند به دنیا نشان می‌دهند.