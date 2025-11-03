وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران در بیانیه‌ای جامعه‌ ورزش را برای حضور پرشور در مراسمی که به همین مناسبت مقابل لانه جاسوسی برگزار می‌شود، دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران در بیانیه‌ای جامعه‌ ورزش را برای حضور پرشور در مراسمی که به همین مناسبت مقابل لانه جاسوسی برگزار می‌شود، دعوت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با درود به ارواح طیبه شهیدان انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) و درود بر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

سیزدهم آبان‌ماه، یادآور یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که ملت بزرگ ایران با صدای واحد، فریاد استقلال، آزادی و عزت سر داد و هیمنه پوشالی استکبار جهانی را در هم شکست.

جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی، همواره خود را همراه و هم‌قدم با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی دانسته و باور دارد که عرصه ورزش، جلوه‌گاه ارزش‌های دینی، ملی و تمدنی ملت ایران است؛ عرصه‌ای که در آن جوانمردی، غیرت، عزت و خودباوری ایرانی در برابر نگاه سلطه‌گرانه قدرت‌های استعماری می‌درخشد.

ورزش و جوانان ایران اسلامی در طول تاریخ، با حضور در میادین مختلف، همواره نماد مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز و تهدیدات دشمنان بوده‌اند و در تازه‌ترین رخدادها نیز، شجاعت و ایستادگی خود را به رخ جهانیان کشیده‌اند. یاد و نام شهدای ورزشکار هشت سال دفاع مقدس و مقاومت مقدس ۱۲ روزه، همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

حضور امسال در راهپیمایی ۱۳ آبان، با توجه به زیاده‌خواهی‌ها و فشارهای مستمر دولت آمریکا، معنایی ویژه و پیام‌آور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌گری جهانی خواهد داشت.

ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و مدیران ورزشی این سرزمین، در میدان رقابت و تلاش، همواره کوشیده‌اند چهره‌ای پرافتخار از مقاومت ملت ایران را به نمایش بگذارند؛ مقاومتی که در تداوم مسیر انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر سیاست‌های ظالمانه استکبار جهانی معنا می‌یابد.

وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، از مدیران، مربیان، قهرمانان، پیشکسوتان، ورزشکاران و جوانان مؤمن و انقلابی دعوت می‌کند تا در تجمع باشکوه روز ۱۳ آبان‌ماه، از ساعت ۹:۳۰ صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان طالقانی تهران و همزمان در سراسر کشور، با حضوری پرشور، یک‌بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب تجدید میثاق کنند.

باشد که حضور آگاهانه و وحدت‌آفرین جامعه ورزش و جوانان در این روز تاریخی، جلوه‌ای دیگر از عزت، بصیرت، مقاومت و وفاداری ملت ایران را به نمایش گذارد.

برچسب ها: 13 آبان ، وزارت ورزش
خبرهای مرتبط
در وزارت ورزش و جوانان
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مرحوم سعادتمند
وضعیت صدور ویزای فوتبالی‌ها برای آمریکا/ ابهام مدرک تحصیلی رییس فدراسیون بدنسازی
بیانیه کمیته ملی المپیک در پایان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ «سفیران امید، امید آفریدند»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
غلامپور عضو جدید کادرفنی استقلال
بازی حذفی تراکتور - پرسپولیس بدون تماشاگر است/ محل بازی دربی در چند روز آینده مشخص می‌شود
انصاری: کارت اوسمار برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس صادر شد
تراکتور - پرسپولیس؛ فینال زودهنگام/ استقلال برابر تیم گمنام کشت و صنعت خلخال
تعداد غایبان استقلال مقابل الوحدات به ۵ نفر رسید
می خواهیم حال دل مردم و صنعت خوش باشد/ در ورزش حرفه ای حرفی برای گفتن داریم
دنیامالی: نیک‌نامی سعادتمند زبانزد بود/ اخبار خوبی از بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهیم داشت
اجلاس کنفدراسیون بدمینتون آسیا با حضور نمایندگان ایران در کوالالامپور برگزار شد
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا
ادی هاو: حیف که قانون دست و پایم را بسته بود
پرسپولیس هنوز بدون سرمربی است
کاپیتان تیم ایران مشکلی برای بازی با ژاپن ندارد
رقابت ۱۴۴ تکواندوکار در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ مبارزه قهرمانان جهان و المپیک در ریاض
استقلال امروز به اردن سفر می‌کند
لیونل مسی در حیدرآباد
برنامه فشرده و سرنوشت‌ساز استقلال در آبان و آذر
هیات رئیسه فدراسیون کاراته رای اعتماد گرفت
طارمی و ال‌کعبی؛ زوج مرگبار المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
میراسماعیلی: جودو ایران به این مدال‌ها نیاز داشت؛ در ریاض هم ناامید نیستیم
اقدام عجیب معاون پرسپولیس؛ ورود پیشکسوتان ممنوع
سود هنگفت ایران از گنجی که در بحرین ۲۰۲۵ کشف شد
بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی