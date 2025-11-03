باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران در بیانیه‌ای جامعه‌ ورزش را برای حضور پرشور در مراسمی که به همین مناسبت مقابل لانه جاسوسی برگزار می‌شود، دعوت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با درود به ارواح طیبه شهیدان انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) و درود بر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

سیزدهم آبان‌ماه، یادآور یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که ملت بزرگ ایران با صدای واحد، فریاد استقلال، آزادی و عزت سر داد و هیمنه پوشالی استکبار جهانی را در هم شکست.

جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی، همواره خود را همراه و هم‌قدم با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی دانسته و باور دارد که عرصه ورزش، جلوه‌گاه ارزش‌های دینی، ملی و تمدنی ملت ایران است؛ عرصه‌ای که در آن جوانمردی، غیرت، عزت و خودباوری ایرانی در برابر نگاه سلطه‌گرانه قدرت‌های استعماری می‌درخشد.

ورزش و جوانان ایران اسلامی در طول تاریخ، با حضور در میادین مختلف، همواره نماد مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز و تهدیدات دشمنان بوده‌اند و در تازه‌ترین رخدادها نیز، شجاعت و ایستادگی خود را به رخ جهانیان کشیده‌اند. یاد و نام شهدای ورزشکار هشت سال دفاع مقدس و مقاومت مقدس ۱۲ روزه، همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

حضور امسال در راهپیمایی ۱۳ آبان، با توجه به زیاده‌خواهی‌ها و فشارهای مستمر دولت آمریکا، معنایی ویژه و پیام‌آور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌گری جهانی خواهد داشت.

ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و مدیران ورزشی این سرزمین، در میدان رقابت و تلاش، همواره کوشیده‌اند چهره‌ای پرافتخار از مقاومت ملت ایران را به نمایش بگذارند؛ مقاومتی که در تداوم مسیر انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر سیاست‌های ظالمانه استکبار جهانی معنا می‌یابد.

وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، از مدیران، مربیان، قهرمانان، پیشکسوتان، ورزشکاران و جوانان مؤمن و انقلابی دعوت می‌کند تا در تجمع باشکوه روز ۱۳ آبان‌ماه، از ساعت ۹:۳۰ صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان طالقانی تهران و همزمان در سراسر کشور، با حضوری پرشور، یک‌بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب تجدید میثاق کنند.

باشد که حضور آگاهانه و وحدت‌آفرین جامعه ورزش و جوانان در این روز تاریخی، جلوه‌ای دیگر از عزت، بصیرت، مقاومت و وفاداری ملت ایران را به نمایش گذارد.