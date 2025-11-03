بایرن قصد دارد قرارداد بازیکن فرانسوی‌اش را تمدید کند و با این کار مانع حضورش در رئال مادرید شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت باشگاه بایرن مونیخ برابر رئال مادرید کوتاه نمی‌آید و اجازه انتقال دایوت اوپامکانو، مدافع باتجربه فرانسوی‌اش، به جمع قو‌های سپید را نخواهد داد.

قرارداد اوپامکانو با بایرن مونیخ در پایان فصل جاری به پایان می‌رسد و او در صورت تمدیدنشدن قراردادش می‌تواند به صورت رایگان بایرن ترک کند. بایرن مونیخ در تلاش برای تمدید قرارداد اوپامکانو است. گزارش‌های رسانه‌ای پیش از این از بن‌بست مذاکرات بین اوپامکانو و بایرن مونیخ بر سر قرارداد جدید حکایت داشتند. این گزارش‌ها نشان می‌دادند بایرن مونیخ از پاسخگویی به درخواست‌های مالی بازیکن فرانسوی برای تمدید قرارداد خودداری می‌کند.

رئال مادرید بزرگ‌ترین بهره‌بردار از رفتن احتمالی اوپامکانو از بایرن خواهد بود؛ چرا که سخت به جذب این مدافع باتجربه علاقه دارد ولی سران باشگاه مونیخی در این پرونده تسلیم نمی‌شود.

فلوریان پلتنبرگ، روزنامه‌نگار معتبر اخبار فوتبال آلمان، از قول مکس ابرل، مدیر ورزشی باشگاه بایرن مونیخ، نقل کرده است باشگاه به نگه‌داشتن اوپامکانو اصرار دارد. ابرل گفت: اوپامکانو به یکی از بهترین مدافعان مرکزی جهان تبدیل شده است. او دوره‌ای را که در آن برخی اشتباه‌ها از او سر می‌زدند پشت سر گذاشته است. ما همه تلاش خود را خواهیم کرد تا مطمئن شویم او ماندگار خواهد شد.

ماه‌های پیش رو به این سؤال پاسخ خواهند داد که سرنوشت اوپامکانو چه خواهد شد؛ چرا که لیورپول هم به جذب این مدافع فرانسوی علاقه نشان داده است.

برچسب ها: بایرن مونیخ ، رئال مادرید ، لیگ قهرمانان اروپا
خبرهای مرتبط
لالیگای اسپانیا؛
رئال مادرید ۴ - ۰ والنسیا/ تحقیر خفاش‌ها در برنابئو+ فیلم
بوندس لیگای آلمان؛
بایرن مونیخ ۳ - ۰ بایرلورکوزن/ پانزدهمین پیروزی متوالی شاگردان کمپانی + فیلم
بررسی برتری رئال در یک آمار کلیدی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
غلامپور عضو جدید کادرفنی استقلال
بازی حذفی تراکتور - پرسپولیس بدون تماشاگر است/ محل بازی دربی در چند روز آینده مشخص می‌شود
انصاری: کارت اوسمار برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس صادر شد
تراکتور - پرسپولیس؛ فینال زودهنگام/ استقلال برابر تیم گمنام کشت و صنعت خلخال
تعداد غایبان استقلال مقابل الوحدات به ۵ نفر رسید
می خواهیم حال دل مردم و صنعت خوش باشد/ در ورزش حرفه ای حرفی برای گفتن داریم
دنیامالی: نیک‌نامی سعادتمند زبانزد بود/ اخبار خوبی از بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهیم داشت
اجلاس کنفدراسیون بدمینتون آسیا با حضور نمایندگان ایران در کوالالامپور برگزار شد
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا
ادی هاو: حیف که قانون دست و پایم را بسته بود
پرسپولیس هنوز بدون سرمربی است
کاپیتان تیم ایران مشکلی برای بازی با ژاپن ندارد
رقابت ۱۴۴ تکواندوکار در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ مبارزه قهرمانان جهان و المپیک در ریاض
استقلال امروز به اردن سفر می‌کند
لیونل مسی در حیدرآباد
برنامه فشرده و سرنوشت‌ساز استقلال در آبان و آذر
هیات رئیسه فدراسیون کاراته رای اعتماد گرفت
طارمی و ال‌کعبی؛ زوج مرگبار المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
میراسماعیلی: جودو ایران به این مدال‌ها نیاز داشت؛ در ریاض هم ناامید نیستیم
اقدام عجیب معاون پرسپولیس؛ ورود پیشکسوتان ممنوع
سود هنگفت ایران از گنجی که در بحرین ۲۰۲۵ کشف شد
بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی