باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت باشگاه بایرن مونیخ برابر رئال مادرید کوتاه نمی‌آید و اجازه انتقال دایوت اوپامکانو، مدافع باتجربه فرانسوی‌اش، به جمع قو‌های سپید را نخواهد داد.

قرارداد اوپامکانو با بایرن مونیخ در پایان فصل جاری به پایان می‌رسد و او در صورت تمدیدنشدن قراردادش می‌تواند به صورت رایگان بایرن ترک کند. بایرن مونیخ در تلاش برای تمدید قرارداد اوپامکانو است. گزارش‌های رسانه‌ای پیش از این از بن‌بست مذاکرات بین اوپامکانو و بایرن مونیخ بر سر قرارداد جدید حکایت داشتند. این گزارش‌ها نشان می‌دادند بایرن مونیخ از پاسخگویی به درخواست‌های مالی بازیکن فرانسوی برای تمدید قرارداد خودداری می‌کند.

رئال مادرید بزرگ‌ترین بهره‌بردار از رفتن احتمالی اوپامکانو از بایرن خواهد بود؛ چرا که سخت به جذب این مدافع باتجربه علاقه دارد ولی سران باشگاه مونیخی در این پرونده تسلیم نمی‌شود.

فلوریان پلتنبرگ، روزنامه‌نگار معتبر اخبار فوتبال آلمان، از قول مکس ابرل، مدیر ورزشی باشگاه بایرن مونیخ، نقل کرده است باشگاه به نگه‌داشتن اوپامکانو اصرار دارد. ابرل گفت: اوپامکانو به یکی از بهترین مدافعان مرکزی جهان تبدیل شده است. او دوره‌ای را که در آن برخی اشتباه‌ها از او سر می‌زدند پشت سر گذاشته است. ما همه تلاش خود را خواهیم کرد تا مطمئن شویم او ماندگار خواهد شد.

ماه‌های پیش رو به این سؤال پاسخ خواهند داد که سرنوشت اوپامکانو چه خواهد شد؛ چرا که لیورپول هم به جذب این مدافع فرانسوی علاقه نشان داده است.