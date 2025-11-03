روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه ایرانی مطابق با وام ازدواج خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر اعلام بانک مرکزی کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی باشند بناست اجرایی شود.

در همین راستا معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی سارا جلال اظهار کرده است: با پیگیری‌های انجام شده کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی باشند تا پایان آبان ماه اجرایی خواهد شد.

گفتنی است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام صرفاً برای تسهیل خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی طراحی شده و در کنار تسهیلات ازدواج اجرا می‌شود؛ ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر حذف وام نقدی ازدواج تکذیب می‌شود.

بر اساس پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی مصطفی قمری وفا در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه ایرانی مطابق با وام ازدواج خواهد بود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، وام ازدواج
خبرهای مرتبط
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی امکان پذیر شد
تکذیب حذف وام ازدواج + فیلم
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
نظارت، کلید اجرای موفق کارت رفاهی متصل به اوراق گام/ کارت رفاهی جهیزیه صف وام ازدواج را کاهش خواهد داد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امید
۱۲:۱۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بانک ها اول به کارمندان خودشان وام میدن.با این مخارج گرون ازدواج منطقی نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اقا کدام ازدواج در این وضع اقتصادی طلاق و کودکان طلاق چه گناهی دارن
۰
۳
پاسخ دادن
Germany
منصور
۰۹:۵۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
عزیران هموطن / بیخود خودتان را برای گرفتن وام ازدواج خسته نکنید
اگه به شما ها وام بدن / اوخت دیگه نمیتونن به مقامات محترمی که بانکها را ورشکست میکنن وام بدن
۰
۴
پاسخ دادن
کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی، طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی، طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
نتایج قرعه‌کشی نهمین دوره ایران خودرو اعلام شد
افزایش قیمت بلیت هواپیما تایید شد/ افزایش ۲۴ درصدی قیمت بلیت
سرعت سامانه املاک و اسکان افزایش یافت
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
۴۰ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب شد
برچیده شدن فاکتور‌های صوری از طریق اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی
وزیر نیرو: انتقال آب از سد طالقان، تأمین آب ۳ میلیون نفر را تضمین می‌کند
اسقاط ۱۲۸ هزار خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال تاکنون
۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی بخش خصوصی در گمرکات کشور است
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها تا رکوردشکنی شاخص کل بورس
اجرای شهر هوشمند کلید می خورد
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی همراه شد
استانداردسازی هزینه نیست/ ارتقای کیفیت خودرو، تقاضای خرید را افزایش می‌دهد
ثبت سفارش نهاده‌های دامی افزایش یافت
۱۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از فردا در استان تهران توزیع می‌شود
دو حراج سکه در آبان ماه توسط مرکز مبادله برگزار می‌شود
بدهکاران ارزی در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات ارزی قرار دارند
توقف ۱۰ ماهه تخصیص ارز، واردات برنج را متوقف کرده است
اختصاص ۳۸ درصد گاز کشور به نیروگاه‌ها
نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت+ لیست نرخنامه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ آبان‌ماه
شاخص کل بورس ایران سقف خود را شکست و یک رکورد جدید زد+ عکس
تکذیب وام سهام عدالت/ سهامداران مراقب کلاهبرداران باشند
میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام مطابق با وام ازدواج خواهد بود
جراحی اقتصادی برای بانک‌های ناتراز باید ادامه یابد
ترمیم بودجه ارزی کالا‌های اساسی و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی راه حلی برای تنظیم بازار نهاده دامی
قیمت هرکیلو برنج کیفی در بازار‌های جهانی یک دلار است