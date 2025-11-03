روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه ایرانی مطابق با وام ازدواج خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بنابر اعلام بانک مرکزی کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی باشند بناست اجرایی شود.
در همین راستا معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی سارا جلال اظهار کرده است: با پیگیریهای انجام شده کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی باشند تا پایان آبان ماه اجرایی خواهد شد.
گفتنی است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام صرفاً برای تسهیل خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی طراحی شده و در کنار تسهیلات ازدواج اجرا میشود؛ ادعای برخی رسانهها مبنی بر حذف وام نقدی ازدواج تکذیب میشود.
بر اساس پیگیریهای انجام شده از بانک مرکزی مصطفی قمری وفا در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه ایرانی مطابق با وام ازدواج خواهد بود.