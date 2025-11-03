باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «Gavros»، تیم فوتبال المپیاکوس در فصل جاری عملکردی درخشان در تمامی رقابتها از خود به نمایش گذاشته است. این تیم تا به اینجا در مجموع ۱۴ مسابقه در لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا انجام داده و موفق شده در لیگ ۲۰ گل، در لیگ قهرمانان یک گل و در جام حذفی ۷ گل به ثمر برساند.
نکته قابل توجه این است که در بیشتر این گلها سه بازیکن نقش مستقیم داشتهاند: چیکینیو، ایوب الکعبی و مهدی طارمی. در آخرین دیدار برابر آریس نیز این سه نفر بار دیگر نشان دادند که خط حمله المپیاکوس تا چه اندازه هماهنگ و خطرناک است.
المپیاکوس با درخشش این سه مهاجم، به یکی از قدرتهای تهاجمی بیرقیب سوپرلیگ یونان تبدیل شده و آمارها به روشنی این موضوع را نشان میدهد. در حال حاضر سه بازیکن از المپیاکوس در میان پنج گلزن برتر لیگ قرار دارند.
در صدر جدول گلزنان، نام ایوب الکعبی با ۶ گل دیده میشود. مهاجم مراکشی با آرامش و دقت مثالزدنی خود، هر موقعیتی را به گل تبدیل میکند و به عنوان یک تمامکننده بینقص شناخته میشود.
در کنار او، مهدی طارمی نیز دوباره به اوج بازگشته و با اجرای دقیق فلسفه فوتبال خوزه مندلیبار، توانسته جایگاه خود را در ترکیب اصلی تثبیت کند. طارمی تاکنون ۴ گل در لیگ و ۲ گل در جام حذفی به ثمر رسانده و با الکعبی زوجی تشکیل داده که از نگاه رسانههای یونانی، «مرگبارترین خط حمله فصل» را رقم زدهاند.
در همین سطح، چیکینیو نیز با ۴ گل سهم بسزایی در قدرت تهاجمی تیم دارد. این بازیکن پرتغالی با ویژگیهای فیزیکی ممتاز، قدرت انفجاری بالا و تمایل ذاتی به گلزنی، به المپیاکوس بُعد تازهای در حملاتش بخشیده است.
سه مهاجم با سبکهای متفاوت، اما با یک هدف مشترک؛ گل زدن و پیروزی. حضور همزمان الکعبی، طارمی و چیکینیو باعث شده المپیاکوس در هر دیدار تهدیدی جدی برای دروازه حریفان باشد و بهحق، عنوان بهترین خط حمله سوپرلیگ یونان را از آن خود کند.